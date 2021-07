Minhyuk de BTOB se recupera de la COVID-19 tras haber estado hospitalizado dos semanas

Minhyuk de BTOB recibió la alta del hospital el 30 de julio (KST) tras haber permanecido internado dos semanas como paciente con COVID-19. Ese mismo día, el ídolo K-pop se conectó a V Live para actualizar a sus fans sobre su estado de salud.

El famoso coreano de 30 años contó a los fans Melody su experiencia con el virus. Asimismo, instó a los admiradores a que se cuiden en todo momento.

Minhyuk (27) es cantante, rapero, productor y compositor de BTOB. Foto: CUBE

Minhyuk y su experiencia con la COVID-19

A mediados de julio, Minhyuk entró en cuarentena preventiva al haber tenido contacto con un caso de COVID-19. Tres días después dio positivo a contagio tras presentar síntomas entonces leves.

No obstante, poco después tu tos y fiebre aumentaron por lo que fue ingresado al hospital, lugar donde permaneció hasta el día 30.

Al hablar sobre su regreso, el cantante, bailarín y rapero de BTOB compartió: “Hoy me dieron de alta. La gente dice que perdí mucho peso, y eso es cierto… me pesé hoy después de mi salida y pesaba menos de 58 kilogramos. Perdí de cuatro a cinco kilos mientras estaba en el hospital, y creo que perdí mucha masa muscular porque no pude hacer ejercicio durante ese tiempo“.

El famoso se mostró de buen humor y, aunque tosía regularmente y pausaba sus oraciones para respirar mejor, tranquilizó a sus admiradores al decir: “He mejorado ahora, por eso me dieron la alta”.

Minhyuk en trasmisión tras su alta del hospital: Soompi

Sobre cómo se dio su ingreso al nosocomio, el también actor de K-dramas relató durante el en vivo por Naver, conforme Soompi: “Ya que era un paciente sintomático de COVID-19, me contactaron para preguntarme si debía ir a un centro de tratamiento comunitario o a un hospital. Pero mi temperatura siguió subiendo de 39 a 40 grados Celsius, así que el sábado, hace dos semanas, llegó una ambulancia en las primeras horas de la mañana y terminé siendo hospitalizado”.

Detalló, además, que durante aproximadamente una semana no era muy consciente de lo que sucedía a su alrededor. Aún así, pudo dar testimonio de que tuvo fiebre de 39 grados Celsius durante ese período.

“Mi temperatura se mantuvo a 39 grados durante toda la semana. Continuaron dándome reductores de fiebre en el hospital, pero incluso con estos, la temperatura más baja que obtuve fue de 38,3 grados o 38,5 grados Celsius“, manifestó.

Minhyuk aconseja a los fans sobre la COVID-19

La estrella del pop coreano tomó un momento de su trasmisión para revelar a sus fans el principal impulso del encuentro virtual: aconsejarles a estar alertas ante la pandemia.

“En estos días, veo que hay muchos pacientes con COVID-19 que son asintomáticos o que solo tienen síntomas leves. Pero aunque tuve la suerte de no convertirme en un caso severo, quiero decirles esto, como alguien que sufrió mucho antes de ser dado de alta: quiero exhortarlos a que tengan cuidado, de verdad. Comencé esta transmisión en vivo porque quería decirte que debes asegurarte de tener cuidado“, resaltó el idol.