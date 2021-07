Song Kang y Han So Hee, protagonistas del K-drama Nevertheless, tuvieron una dinámica reflexiva para The Swoon de Netflix. Ambos se hicieron preguntas sobre la vida, sus personajes y carrera.

El actor que interpreta a Jae Eon consultó a su coestrella cómo se sentía al ser la actriz principal de Nevertheless. Hace dos años, Han So Hee publicó una captura del webtoon como fan de la historia.

“Es genial. Hoy me reuní con la creadora. Conseguí su autógrafo y me saqué una fotografía con ella”, contó orgullosa.

Han So Hee se siente honrada de darle vida al webtoon Nevertheless. Foto: The Swoon

Luego, Han So Hee preguntó a Song Kang: “Si pudieras vivir como alguno de tus personajes anteriores, ¿cuál serías?”.

Al parecer, Hwang Sun Oh dejó un gran impacto en Song Kang, quien eligió al rol que tomó en Love alarm. Este K-drama de romance causó furor entre el 2019 y el 2021.

Para los fans que vieron la serie, la elección de Kang puede ser un poco extraña porque muchos salieron decepcionados de su relación con Jo Jo, la protagonista de la historia.

Kim So Hyun y Song Kang en Love alarm. Créditos: Netflix.

Así se explicó Song Kang: “Tengo muy buenos recuerdos de la serie. Sun Oh es muy puro de corazón. En cambio, Jae Eon, aunque él también es gentil, esconde ese lado de él. Ambos se expresan de forma distinta”.

En el turno de Han So Hee, le tocó pensar en qué le diría a Na Bi si la tuviera que aconsejar. En Nevertheless, su personaje va ignorando las ‘señales de alerta’ al entrar en un romance inestable.

“¡Regresa a tus sentidos!”, contestó la actriz. “Creo que podría estar bien enamorarte profundamente de alguien y que te rompan el corazón, pero si solo es una vez en la vida”.

Puedes ver su conversación completa aquí: