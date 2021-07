Tokio 2020: Jennie habló sobre los temas de BLACKPINK en los Juegos Olímpicos

Los grupos K-pop vienen causando furor en los Juegos Olímpicos, y principalmente BTS y BLACKPINK, quienes protagonizaron uno de los momentos más comentados desde el inicio de Tokio 2020. Al respecto, Jennie respondió una pregunta de BLINK.

La artista de YG Entertainment sorprendió a su fandom al reaparecer por CH+, donde comentó diversos mensajes enviados por sus fans.

Jennie de BLAKCPINK inició su interacción en dicha plataforma saludando a sus fans.

“Mis encantadores BLINK estoy aquí para leer comentarios”.

Primer post de Jennie de BLACKPINK. Foto: captura CH+

Otro de los mensajes que respondió la idol K-pop fue uno en el que BLINK le preguntaba sobre “qué es el TMI de hoy”.

La respuesta de Jennie fue: “Me gusta beber té estos días, así que cuando me despierto por la mañana, bebo té”.

Respuesta de Jennie de BLACKPINK a un BLINK. Foto: captura CH+

Sobre la inactividad en su canal de YouTube, Jennie explicó que tiene varios videos pendientes de estreno, pero debido a las restricciones vigentes de la pandemia no ha podido publicarlos.

“En realidad, hay muchas restricciones debido a la COVID-19, así que tengo muchas preocupaciones. Hay muchos videos que no he publicado. Me pregunto cuál es la mejor manera de hacer esto, por favor espere pacientemente”.

Jennie hablando sobre su canal en YouTube. Foto: captura CH+

Esto hizo recordar a BLINK cuando Jennie tuvo un percance en el que se le acusaba de haber violado el distanciamiento social por una fotografía que publicó.

Fotografía que le provocó cuestionamientos a Jennie de BLACKPINK. Foto: @jennierubyjane

Sobre la gran presencia musical que viene teniendo BLACKPINK en las celebraciones del equipo de Corea del Sur cuando gana en los Juegos Olímpicos, Jennie no pudo ocultar el gran orgullo que siente.

Esta fue la interacción entre un BLINK y la artista K-pop.

BLINK : Tantas canciones de BLACKPINK salieron durante estos Juegos Olímpicos ( Tokio 2020 ).

Jennie: ¡Me hace sentir tan orgullosa y honrada!

Comentario de Jennie de BLACKPINK sobre los Juegos Olímpicos Tokio 2020. Foto: captura CH+