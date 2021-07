D.P., nuevo drama de Jung Hae In, revela fecha de estreno por Netflix y tráiler oficial

D.P. será el regreso de Jung Hae In a los dramas tras A piece of your mind (2020). Foto: Netflix

Antes de lanzar Snowdrop con Jisoo de BLACKPINK, Jung Hae In será un militar rastreador de desertores en D.P.

