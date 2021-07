BTS: Jungkook confirma que se hizo piercing y da “concierto sorpresa”

Jungkook causa sensación entre fans al revelar que el piercing de su ceja derecha es real. El vocalista de BTS hizo una transmisión sorpresa en VLive y contó la verdad sobre su look actual.

La primera vez que se vio al ‘golden maknae’ con el accesorio en su rostro fue en el estreno de “Butter”. Sin embargo, en aquel momento Jungkook dijo que solo había usado adhesivos para completar su concepto.

Jungkook durante su transmisión en vivo del 29 de julio. Foto: captura VLive

A dos meses de “Butter”, el adorno en la ceja continúa acompañando al idol surcoreano en las presentaciones de “Permission to dance” y parece que ya es parte de su estilo personal

Jungkook explicó así lo que pasó: “Ah, la ceja. Me la perforé. Era demasiado complicado poner la pegatina a cada rato, así que simplemente me hice el piercing”.

El cantante que se cortó el cabello hace poco también dio a entender que extrañaba un poco el estilo largo.

“Estoy pensando en dejarme crecer el cabello de nuevo. Cuando tengo el cabello largo me digo que nunca me lo cortaré”, bromeó.

Como sorpresa para ARMY, Jungkook tomó micrófono, recibió pedidos musicales y deleitó a su público en VLive con varias canciones de BTS y covers de otros artistas.

Aquí se le escucha interpretando “Bapsae”, tema del álbum The most beautiful moment in life Parte 2 (2015).

También cantó su solo “Euphoria” y trató de recordar la coreografía que solía bailar cuando presentaba este tema en las giras de BTS.

En total, fueron 12 canciones que quedaron grabadas en la transmisión.

Jungkook mencionó que preparó esta dinámica porque ha pasado mucho tiempo sin shows con ARMY en el público. “Fue divertido hacer este concierto pequeño, creo que para la siguiente vez haré una lista”, comentó antes de despedirse del streaming.