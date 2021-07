SNSD: confirman reencuentro de Girls’ Generation luego de cuatro años

El 2021 trajo de vuelta a 2PM, Highlight, T-ARA, SHINee y ahora Girl’s Generation se suma a la era de nostalgia por los famosos grupos de la segunda generación del K-pop. Por primera vez luego de cuatro años, las ocho miembros de SNSD filmarán juntas un programa de televisión.

Aunque aún se espera el ansiado comeback musical, este reencuentro ya tiene mucha expectativa entre los fans del género. SNSD fue uno de los grupos femeninos más exitosos entre el 2009 y el 2017, año en que lanzaron su último disco hasta la fecha.

En 2017, tres integrantes no renovaron contrato con la agencia SM Entertainment. Ello no significó la disolución de Girls’ Generation, pero sí marcó un periodo de descanso en sus actividades grupales.

¿Quién tendrá el honor de reunir a SNSD? El 28 de julio, News 1 reportó que Taeyeon, Sunny, Hyoyeon, Yuri, Yoona, Tiffany, Sooyoung y Seohyun estarían coordinando con tvN para filmar en un programa del canal.

Poco después, un representante del show de variedades You Quiz on the Block confirmó a XportsNews: “las ocho miembros de Girl’s Generation aparecerán en el programa como grupo completo. Todavía no se ha decidido la fecha de emisión del episodio”. Según esta fuente, la producción está coordinando el rodaje de acuerdo a la agenda de cada artista con sus respectivas agencias.

You Quiz on the Block es un programa conducido por el ‘MC de la nación’ Yoo Jae Suk y el comediante Jo Se Ho. Su formato mezcla entrevistas y dinámicas. Su episodio con BTS fue uno de los más comentados de la temporada.

Por otro lado, las famosas ’Soshis’ celebrarán sus catorce años como grupo de K-pop en agosto. Aunque no promocionan juntas en televisión desde la era Holiday, las cantantes suelen reunirse a menudo en eventos sociales (como la boda de su mánager) o para conmemorar su aniversario de debut.