Snowdrop, de Jisoo y Jung Hae In, finalizó rodaje y fans esperan su estreno

Luego de que cesaran los pedidos de cancelación, Snowdrop, drama protagonizado por Jisoo de BLACKPINK y Jung Hae In, habría terminado de grabar todos sus episodios, según reportes de BLINK.

Algunos productores del drama han compartido en redes sociales que han finalizado el rodaje del nuevo proyecto de jTBC.

Aquí el post de un miembro del staff que escribió ‘fin’ junto a una imagen relacionada.

Post de miembro de staff de Snowdrop sobre el fin de rodaje. Foto: captura Instagram

Otro de los momentos que también habría confirmado el fin del rodaje de Snowdrop fue la publicación en Instagram de Jisoo, donde se le ve con el cabello de un tono más claro al que utilizó para el drama.

Todavía no se ha confirmado la fecha de estreno del drama, pero sí se ha informado que sería antes de finalizar el 2021.

Casa Azul sobre Snowdrop

Asimismo, las últimas semanas circularon fotografías de lo que serían los últimos días de grabación de Snowdrop, donde se puede ver a Jisoo, Jung Hae In, actores secundarios y miembros del staff.987, cuando se dieron las manifestaciones de universitarios contra el gobierno de aquel entonces.

La cadena productora del drama de Jisoo y Jung Hae In salió a explicar que no se podía crear conflictos sobre la historia que desarrollaran, ya que todavía no había sido revelada a fondo.

La respuesta de la Casa Azul fue rechazar dicha petición porque no se había violado alguna norma o infringido la Ley de Telecomunicaciones que garantiza la libertad e independencia en los medios de comunicación.

Este fue el comunicado lanzado el pasado 14 de mayo de 2021.

Comunicado de la Casa Azul (Cheongwadae) sobre la petición nacional contra Snowdrop. Foto: vía Twitter

Fotos del rodaje de Snowdrop

Fotos del rodaje de Snowdrop, drama de Jisoo y Jung Hae In. Foto: captura Twitter

