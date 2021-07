El K-pop se hace presente a lo largo de Tokio 2020, pero no solo como música que inspira a los atletas: algunos ídolos de este rubro vienen extendiendo personalmente su aliento a deportistas coreanos que participaron o continúan en contienda en el torneo más importante de la temporada.

Artistas como V de BTS o Yeji de ITZY figuran entre estas celebridades que conmueven a los fans por los detalles a deportistas que, en muchos casos, se han declarado admiradores de ellos.

Yeji de ITZY

Yeji apoyó al nadador Hwang Sun Woo antes de la definitoria masculina de los 200 metros estilo libre el 27 de julio.

Vía una historia de Instagram, la líder de la girlband ITZY etiquetó al atleta en una foto de sus dedos haciendo un clásico corazón. “Luchando por la final en un rato. ¡Yo también te animaré!”, escribió en la publicación.

Más tarde, Sun Woo respondió al afecto de la famosa coreana y, si bien no pudo alzar la medalla, llevará este recuerdo de la artista a quien admira además de Jennie de BLACKPINK, según declaró en noviembre del año pasado a News.

Yeji de ITZY y Sun Woo. Foto: Newsis

Solar de MAMAMOO

Una interacción igual de emocionante fue protagonizada el 25 de julio en Tokio 2020 por Solar y An San.

Aquel día, la arquera surcoreana batió un récord olímpico de 25 años y ganó junto a Kim Je Deok la final de tiro con arco modalidad equipos mixtos, pero también recibió una sorpresa de la destacada cantante después de ser captada con un pin característico de MAMAMOO y declararse MOMOO (fan).

“¡Voy a robarle a An Sannim cuando vuelva a Corea!”, escribió la ídolo en una historia de Instagram donde etiquetó la prueba de la admiración de la atleta.

Pero la muestra de afecto mutuo no quedó ahí, pues más adelante An replicó el post de la estrella K-pop con el siguiente mensaje: “Estoy llorando ahora mismo. Te amo mucho, Solar. Tengo ese alfiler en mi correa desde 2017, creo. Muchas gracias y… te amo. Esto no puede estar sucediéndome ahora mismo, ¿por qué estoy en la historia de Solar eonni (hermana mayor)? Esto no tiene sentido, cómo... no puedo creer que esto sea real. Por favor, róbame, puedo vivir en la casa de Yongki (su mascota). De todos modos, realmente te amo, en serio”.

Respuesta de An San al mensaje de Solar. Foto: Koreaboo

V de BTS

La atleta prodigio del tenis y miembro más joven de la delegación surcoreana Shin Yu Bin reveló en el pasado su fanatismo por BTS y esto llegó hasta Taehyung el 25 de julio vía Weverse. Aquel día, comentó con un “fighting” la captura de un artículo sobre la admiración de la deportista.

Dos días después Shin no pudo avanzar a los octavos de final de los Juegos Olímpicos ante la representante de Hong Kong, quien es número 15 en el mundo. Posteriormente, al ser entrevistada en ese misma jornada tuvo la oportunidad de abordar el detalle de V.

“Mi mano estaba temblando... solo le escribí a mi mamá y a mi papá para mostrarles y les dije ‘¿qué está pasando?’”, manifestó al respecto.