Mientras los fans esperan con ansias el anuncio de la tercera temporada de Kingdom, Netflix estrenó el 23 de julio Kingdom: Ashin del norte, capítulo especial de esta millonaria producción que presenta por primera vez en el rubro de las series coreanas a zombies hambrientos de carne humana desolando las tierras de Joseon.

El spin-off, también considerado precuela del K-drama basado en el manwha The kingdom of the gods de Kim Eun Hee y Yang Kyung Il, responde incógnitas de la trama que quedaron pendientes pero a través de la historia de Ashin (Jun Ji Hyun), personaje que fue introducido en la última escena de la segunda entrega. ¿Quién es esta mujer y cuál es su conexión con lo que será Kingdom 3?

¿Quién es Ashin de Kingdom? Foto: Netflix

Sobre el final de la segunda temporada

Instantes previos al final de la segunda temporada se observa a Joseon recuperada de la invasión zombie. Han pasado siete años desde que el príncipe Lee Chang (Joo Ji Hoon) fingió su muerte, tras vencer con su equipo a la plaga, para que el hijo de Mu Yeong sea coronado rey y él se retirara al norte a investigar cómo funciona completamente la planta de resurrección (Saengsacho).

No obstante, la tragedia ronda nuevamente al reino: mientras él y los servidores que le siguieron, entre ellos la médica Seo Bi (Bae Doo Na), descubren que aún hay infectados, el joven gobernante es atacado por el parásito causante de la transformación zombie aún cuando está vivo y transcurrieron años desde que fue mordido y rápidamente curado.

Es ahí cuando hace su entrada Ashin, una mujer con la mirada llena de odio de quien no se sabe nada excepto que podría ser la persona que comercializa el Saengsacho.

Ashin en escena final de la segunda temporada de Kingdom. Foto: Netflix

¿Qué pasó en Kingdom: Ashin del norte?

El especial narra sucesos concretados muchos años antes de la pandemia de la serie principal. Joseon se encuentra en ruinas por la invasión japonesa y, desde el norte, los yurchen de Pajeowi, liderados por Aidagan, se convierten en una nueva amenaza por la matanza de los suyos a manos del Ejército del reino.

Ashin, heredera de una pequeña tribu yurchen sin patria pero fiel a la realeza, descubre los poderes del Saengsacho y corre al bosque a encontrar la planta para usarla en su madre convaleciente, pero a su regreso su pueblo ha sido masacrado por los Pajeowi.

Tras llorarle a sus muertos, la niña huye a la base de Cheopanji y pide asilo al comandante del Ejército de Joseon. Asimismo, le ruega que cobre venganza en nombre de su padre Tahab, quien fue fiel a la realeza hasta el último momento y lo demostró infiltrándose en Pajeowi.

Kim Shi Ah es la versión infantil de Ahin en el spin-off de Kingdom. Foto: Netflix

En esa tierras de hombres soldados crece y se convierte no solo en una mujer tan fuerte como un militar de élite, sino también en espía clave de su hospedador.

Sin embargo, en una de sus infiltraciones a Pajeowi descubre que los yurchen enemigos mantuvieron a su padre amputado de extremidades y en agonía durante todos esos años. Entonces, él le suplica que acabe con su vida y ella le ruega que huyan juntos, pero finalmente decide ultimarlo ante su desconsoladora insistencia y quemar la aldea que lo mantuvo cautivo.

Posteriormente, Ashin regresa a la base de Cheopanji y se encuentra con la verdad sobre la muerte de su gente: el comandante decidió sacrificarlos para que los de Joseon se salven de la venganza de Pajeowi.

Enfurecida, infecta a un soldado de la sede y da inicio a una plaga que acabará con todos en el lugar. Posteriormente, ella misma detendrá la epidemia y presentará la planta de resurrección al médico personal del rey, quien se convierte en el primer contagiado al inicio de Kingdom.

Final explicado de Kingdom: Ashin del norte

Después de aniquilar a los militares de Joseon, Ashin vaga por los montes arrastrando un saco ensangrentado hasta que llega a una pradera donde puede ver a su tribu producto de sus recuerdos. Más adelante, llega a un recóndito granero del bosque en el que su memoria trae de regreso imágenes del ayer una vez más, pero ahora de su familia más cercana.

No obstante, estas se desvanecen con los gritos de zombies que súbitamente aparecen encadenados. ¿ Qué pasó realmente con la gente de Ashin ?

Se supuso que ella los enterró tras la masacre, pero lo cierto es que los convirtió en zombies con el Saengsacho y los mantuvo encerrados alimentándoles con animales. Sin embargo, ahora que tiene en su saco a un soldado de Joseon aún vivo, les dará a los suyos la carne y sangre de humanos que tanto desearon.

Póster promocional de Kingdom: Ashin of the north. Foto: Netflix

¿Ashin aparecerá en próximas entregas de Kingdom?

Las palabras finales de la mujer en Kingdom: Ashin del norte revelan que su venganza no ha terminado. Ella quiere destruir a todo Joseon y a las tierras de yurchen.

Por ello, no se descarta que aparezca en próximas entregas del K-drama. Además, posiblemente se enfrentará al príncipe Lee Chang y a su gente.

Póster de Kingdom. Foto: Netflix

¿Cuándo se estrena Kingdom 3?

Netflix aún no ha emitido pronunciamiento sobre Kingdom 3, pero anteriormente fue confirmado por parte de los medios coreanos que la serie estaba planificada para tener tres temporadas.

Por otro lado, también se hizo pública la posible llegada de un spin-off centrado en Lee Chang. Dicho proyecto, según K-media, contaría con el guion de la escritora del manwha Kim Eun Hee al igual que las dos temporadas de la serie y el primer especial. No obstante, ya no tendría como director a Kim Sung Hoon sino a Kang Yoon Sung.