Kim Jae Wook podría actuar con Krystal, su fan desde hace 11 años

Krystal, actriz y cantante de f(x), es considerada por los internautas como una fan exitosa. Su deseo de hace casi una década, sobre trabajar con el famoso Kim Jae Wook de Coffee Prince, podría hacerse realidad.

El martes 27 de julio, las agencias de ambos intérpretes confirmaron que se les ofreció roles protagonistas en el nuevo drama coreano Crazy love, el cual saldría al aire a finales del 2021.

Esta serie tratará sobre un hombre que aparenta tener amnesia tras ser amenazado de muerte. Además, está su secretaria, de perfil bajo, que debe fingir ser su prometida.

Kim Jae Wook, de 38 años, está en conversaciones para el rol de Noh Go Jin, CEO de la empresa GO Study y el mejor instructor de matemáticas del país. De aceptar, este sería su regreso a la actuación en dos años de descanso tras la comedia My private life.

Krystal es actriz y miembro de f(x), grupo K-pop inactivo. Foto: Fansite

Por otro lado, a Krystal (Jung Soo Jung) se le ofreció el personaje de Lee Ji Young, secretaria de Noh Go Jin, quien pasa desapercibido en la empresa. Es la mejor empleada en dedicación y responsabilidad, pero es tan introvertida que parece no existir.

En los últimos dos años, la actriz de 26 años ha estrenado varios proyectos, como el drama Search y las películas More than family y Sweet and sour. En agosto saldrá al aire la serie Police University donde también tiene un personaje estelar.

Como dato curioso, Krystal se había declarado fan de su posible co-estrella hace una década, cuando ella era una idol K-pop rookie en f(x).

Cuando le preguntaron con qué famoso le gustaría ser parte de un matrimonio ficticio en el futuro (formato del reality We got married), ella eligió a Kim Jae Wook. “Él es muy guapo. Soy admiradora suya”, comentó.

Kim Jae Wook saltó a la fama con un personaje secundario en Coffee prince. Foto: MBC

Él se había ganado el corazón del público tras ser el barista de Coffee Prince y acababa de incursionar en la música con su banda de rock Walrus.

Kim respondió a la mención de Krystal en otra entrevista y le envió este mensaje: “En primer lugar, muchas gracias. En términos de edad, creo que ya estoy en la generación ‘ahjusshi‘ (risas) Espero saludarte personalmente cuando haya oportunidad. ¡Gracias!”.