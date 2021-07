El 27 de julio (ET), BTS ofreció una entrevista y show para BBC Radio Live Lounge, donde interpretaron sus famosos temas “Permission to dance” y “Dynamite”, pero el performance que se llevó los aplausos de fans y público en general fue el cover a “I’ll be missing you” de Puff Daddy y Faith Evans.

Presentación de BTS en BBC Radio 1 interpretando el cover "I'll be missing you". Foto: BBC

Durante la conversación, uno de los presentadores del espacio radial consultó por qué eligieron dicho tema y el encargado de revelar la razón fue Namjoon, líder de Bangtan, quien, además, domina a la perfección el inglés.

Esta es la traducción de la respuesta de RM de BTS sobre por qué escogieron “I’ll be missing you” como cover en BBC Radio.

“Porque es un tributo a la leyenda Notorious B.I.G, pero la letra y la vibra se sintieron tan bien para nosotros, ya que combina rap y canto. Es una canción muy famosa y también terminó en primer lugar en las listas de Billboard, por eso la elegimos”.

Namjoon añadió que con “I’ll be missing you” también querían expresar sus sentimientos hacia sus ARMY y público en general.

“Y nos gustaría agregar que los extrañamos a todos, el personal de la BBC, los ARMY, todas las audiencias internacionales y, por supuesto, el coreano también, así que sí, esto estaba destinado a ser un pequeño mensaje para los ARMY de todo el mundo”.

(Traducción al español por @ARMYForce_Peru).

BTS cantó en inglés y coreano “I’ll be missing you”. Su versión ha sorprendido a los ARMY de todas partes del mundo.

Performance de “I’ll be missing you”cover de BTS

“I’ll be missing you” version original

A su turno, Khan Dummer, baterista que acompañó a BTS en la presentación para BBC Radio dijo sentirse agradecido por la oportunidad de que su banda Ghost haya participado en el show.

“La banda Ghost tocamos junto a BTS en BBC Radio 1. Estoy agradecido de poder tocar con mis seres queridos en esta situación de pandemia. Todos trabajaron muy duro en el clima caluroso. Gracias”.