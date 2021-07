Los Kids Choice Awards México 2021 muestran los primeros resultados de la votación del público latino. De los ocho pre-nominados por categoría, el lunes 26 se confirmó la lista de los cuatro finalistas en cada segmento. ¿Cómo le fue a BTS, BLACKPINK y más grupos K-pop?

La primera etapa de los KCA México 2021 estuvo abierta desde el 28 de junio hasta el 26 de julio. Los fans podían elegir a sus favoritos en la página web y en redes sociales. La dinámica será exactamente igual en la segunda fase.

BTS persiste con sus tres nominaciones como Bomba K-pop, Temazo mundial y Master fandom (ARMY).

"Permission to dance" es la canción más reciente del grupo BTS. Foto: BIGHIT Music

Nominados a los KCA México 2021

Bomba K-pop

En esta categoría exclusiva para cantantes de pop coreano, los finalistas son BTS, TXT BLACKPINK y Rosé, vocalista de la referida girlband que hizo su debut solista en el 2021.

Se quedan atrás TXT, IU, SEVENTEEN y TWICE, que dieron competencia durante la fase preliminar.

Nominados finales a los Kids Choice Awards México 2021. Foto: captura sitio web

Temazo mundial

Esta canción busca al hit favorito de los fans latinos. Los nominados finales son “Baila conmigo” de Selena Gomez y Raw Alejandro, “Good 4 u” de Olivia Rodrigo, “Golden” de Harry Styles y “Butter” de BTS.

Las cuatro canciones superaron en votos a “Peaches” de Justin Bieber, “Save your tears” de The Weeknd, “Leave the door open” de Bruno Mars, Anderson Paak (Silk Sonic) y “Levitating” de Dua Lipa.

Nominados finales a los Kids Choice Awards México 2021. Foto: captura sitio web

Master Fandom

¿Cómo avanza la competencia de fandoms? En el tramo final permanece el ARMY de BTS, los CNCOwners de CNCO, los Aventureros de Yolo Aventuras y Polinesios del trío del mismo nombre.

Cuatro fandoms se despiden del certamen: los Clubers, Kallystas, los Swifties y La tribu.

Nominados finales a los Kids Choice Awards México 2021. Foto: captura sitio web

¿Hasta cuando se puede votar en los KCA México 2021?

La votación de los Kids Choice Awards México 2021 está abierta hasta el 23 de agosto del 2021, a las 4.00 p. m. (hora peruana).

Se aplica la misma modalidad de voto que en la fase anterior.