Ji Chang Wook de Backstreet rookie dio positivo a la COVID-19

El 26 de julio se informó que Ji Chang Wook, recordado por su papel en Backstreet rookie, dio positivo a la COVID-19 y se suspendió la filmación de su nuevo drama.

Actor coreano Ji Chang Wook recibió la oferta para el protagónico de un nuevo proyecto de Netflix.

Según la agencia Glorious Entertainment, el actor coreano no tiene ninguna complicación de salud, está siendo tratado y se puso en cuarentena respetando las pautas dictadas por el gobierno de su país.

Ji Chang Wook se encontraba grabando el drama The sound of magic (Annarasumanara) de Netflix y debido a la situación del artista optaron porque todo el elenco, productores y staff se sometan a pruebas de descarte de coronavirus.

También anunciaron que se suspenderá el rodaje hasta que se haya completado los test y cuarentena.

Otro de los actores coreanos que deberán someterse a pruebas de detección de la COVID-19 son Choi Seung Eun y Hwang In Yeob, este último recordado de True beauty, con quienes Ji Chang Wook formaban el line principal del K-drama The sound of magic.

Los protagonistas de The sound of magic en primera lectura del guion del drama. Foto: Twitter / @NetflixKR

Annarasumanara de Netflix esta basado en un webtoon del mismo nombre el cual cuenta la historia de Yoon Ah Yi (Choi Sung Eun), quien es una chica de bajos recursos que debe de mantener a sus hermanos luego de que sus padres los abandonaran.

Webtoon Annarasumanara inspiró el drama The sound of magic de Netflix. Foto: webtoon

Su papá fue echado de casa debido a sus deudas y su madre dejó su hogar poco tiempo después.

Ah Yi tiene trabajos para mantener a sus hermanos y a la par es una excelente alumna en clase. Na Il Daeung (Hwang In Yeob) es el némesis de Yoon en el salón, ambos compiten por ser los mejores de la clase, pero poco a poco él desarrolla sentimientos hacia ella.

Un día, la joven estudiante encontró al mago Lee Eul (Ji Chang Wook), quien la convence de ver un acto de magia que desencadenará la trama principal de la historia de Annarasumanara.