Hwang In Yeob y Choi Sung Eun cumplirán cuarentena tras caso positivo de Ji Chang Wook

Hwang In Yeop, Choi Sung Eun y Ji Chang Wook serán protagonistas de The sound of magic. Foto: composición LR / tvN/ nEWS 1

Luego de que Ji Chang Wook diera positivo a la COVID-19 sus compañeros también fueron sometidos a test de descarte.

Publicidad