El viernes 23, Neftlix lanzó con éxito Kingdom: Ashin of the north, spin-off de su K-drama original de temática histórica y zombie Kingdom.

Numerosos fans de la serie coreana vienen disfrutando de este especial de 72 minutos al punto de posicionarla entre lo más visto por el servicio a nivel global. No obstante, si eres de quienes aún no han podido verla, aquí te presentamos datos clave a tener en cuenta para entender mejor la historia.

Imagen promocional de Kingdom: Ashin del norte. Foto: Netflix

¿Qué es Kingdom: Ashin del norte?

También conocida como Kingdom: Ashin del norte por su título en español, la producción fue anunciada como el primer spin-off de la serie coreana de Netflix basada en el manwha The Kingdom of the gods de Kim Eun Hee y Yang Kyung Il.

Cuenta con la dirección de Kim Sung Hoo y el guion de la autora de la historia original Kim, ambos también artífices de la primera y segunda temporada del K-drama. Salió a la luz el 23 de viernes de julio, como se describió párrafos arriba.

¿De qué trata Kingdom: Ashin of north?

La sinopsis oficial revelada previamente indica que el especial profundizará en el origen de la planta de resurrección Saengsacho, flor con la capacidad de convertir en un voraz zombie hambriento de carne humana a todo aquel que la consuma.

No obstante, no estará centrada en el príncipe heredero Lee Chang (Joo Ji Hoon), sino tendrá como protagonista a Ashin. La historia será contada desde la perspectiva de este personaje, desde que ella era niña, antes de la pandemia de muertos vivientes que inició en la serie con el caso del rey, hasta los hechos de la segunda temporada.

Jun Ji Hyun caracterizando a Ashin, la protagonista del primer spin-off de Kingdom. Foti: Netflix

Sobre el origen de la planta de resurrección

Los fans de Kingdom recordarán que el origen de la planta de la resurrección estaba asociado al sur del reino porque la pandemia estalló en Dongrae, según la línea de tiempo del drama.

No obstante, más adelante se reveló que en realidad el Saengsacho era originario de Pye Sagun, zona del norte cercana a China.

Por otro lado, en cuanto al funcionamiento de esta flor púrpura: se sabe que infecta los cerebros de los humanos a través de parásitos y que, producto de esta contaminación, los convierte en zombies.

Flor de la resurrección de Kingdom. Foto: Netflix

¿Quién es Ashin?

Ashin es la sucesora de un pueblo del norte de Yurchen y una figura clave relacionada al verdadero estallido de la pandemia en Joseon.

Conforme los avances oficiales, además, aparentemente ella sería una antagonista que busca destruir al reino para vengarse de tragedias que carga desde su niñez, la cual estuvo enmarcada en un periodo de guerra civil.

“No tiene por qué ser ahora, puede esperar una década. Cuando termine aquí y haya matado a todos en Joseon y la tierra Yurchen, nos reuniremos”, se le escucha amenazar en un adelanto.

Cartel de Ashin del norte. Foto: Netflix

¿Quiénes aparecen en Kingdom: Ashin of north?

La aclamada actriz coreana Jun Ji Hyun interpreta a Ashin de adulta y Kim Shi Ah es su versión joven. Mientras tanto, las acompañan en el elenco personajes claves como Ta Hab (Kim Roi Ha), el progenitor de la protagonista y jefe de la aldea, y Ai Da Gan (Koo Kyo Hwan), líder del clan Pajowi.

Además, es incluido en la trama la figura histórica real Min Chi Rok. Encarnado por Park Byung Eun, este personaje es mejor conocido en la vida real como el duque Hyojeong o Sungan, padre de la emperatriz Myung Sung y, por ende, abuelo materno del rey coreano Sungjong.