¿Kingdom tendrá spin-off centrado en Joo Ji Hoon? Netflix responde

El estreno de Kingdom: Ashin of the north fue sucedido por un reporte de K-media sobre la producción de un segundo spin-off de Kingdom, multimillonaria serie que vuelve a poner en lo alto las producciones surcoreanas de temática zombie.

Al respecto, Netflix, servicio a cargo de la producción y emisión de este exitoso K-drama, ha emitido su postura oficial.

Kingdom es protagonizada por Joo Ji Hoon. Foto: Netflix

Sobre Kingdom: Ashin of the north

Kingdom: Ashin del norte, spin-off de la serie, salió a la luz el 23 de julio a nivel global por Netflix.

Protagonizado por la actriz coreana mejor pagada, Jun Ji Hyun, en el papel de Ashin, cuenta los eventos en torno a este misterioso personaje que tuvo un encuentro con el grupo del príncipe heredero Lee Chang (Joo Ji Hoon) al final de la segunda temporada. También esclarece numerosos misterios, como el origen de la planta de resurrección.

Puedes ver aquí su tráiler:

¿Segundo spin-off de Kingdom?

Poco después del lanzamiento del especial, Sports Chosun reportó que Netflix se encontraba produciendo un segundo spin-off de Kingdom.

Según el medio coreano, esta nueva entrega llevaría por título Kingdom: Tale of the crown prince y estaría centrada en el pasado y presente del protagonista a cargo de Joo Ji Hoon.

En cuanto a su producción, aseguró el K-media, sería dirigida por Kang Yoon Sung de The outlaws a diferencia de las dos temporadas de la serie y la primera extensión, las cuales cuentan con el trabajo del PD Kim Sung Hoon de la mano del guionista Kim Eun Hee.

Kingdom cuenta con dos temporadas y un spin-off. Foto: Netflix

Netflix responde

La plataforma de streaming ha optado por mantener discreción al replicar el informe declarando que “todavía no se ha decidido nada”. No obstante, en plataformas sobre dramas ya comienza a figurar entradas dedicadas a Kingdom: Tale of the crown prince.