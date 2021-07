El especial de SBS 8 News de BTS fue liberado la noche del 24 de julio KST, dejando para los ARMY numerosos nuevos momentos de sus estrellas para atesorar.

Dicho contenido se encuentra disponible en el canal oficial del noticiero coreano, pero no cuenta con subtítulos en español. Por ello, aquí te compartimos qué dijeron Suga, Jimin, RM, Jin, J-Hope, V y Jungkook en esta nueva actividad en el contexto de su recién estrenado single, “Permission to dance”.

Bangtan pisó por segunda vez el noticiero 8 News de SBS. Foto: @BitiiezLuv

Sobre los logros de BTS en el Hot 100 de Billboard

Bangtan escribe un capítulo aparte en la música coreana y global por sus numerosos hitos en el Hot 100 de Billboard, importante listado musical que reinan con sus singles como “Permission to dance” y la siete veces #1 “Butter”.

Sobre sus resultados en este chart, RM declaró: “Se siente como un sueño. Al lanzar ‘Butter’ nunca esperábamos 7 semanas consecutivas en la lista. Después de lograr eso, bromeamos entre nosotros que sería bueno pasar el bastón con ‘Permission to dance’. Es un honor que se haya hecho realidad. Quiero dar las gracias a todos”.

Jin, el miembro mayor, agregó a la respuesta del líder: “La razón por la que pudimos lograrlo fue por nuestros ARMY. Estamos muy agradecidos y queremos retribuirles, eso es lo que me gustaría decir”.

RM en 8 News de SBS. Foto: @BitiiezLuv

Sobre la reverencia de Jimin

El lunes 19, “Permission to dance” tomó el #1 que había ostentado “Butter” en el Hot 100 de Billboard durante siete semanas consecutivas.

Después hacerse público el resultado, los Bangtan Boys mostraron su gratitud a sus seguidores, pero fue Jimin quien se volvió viral en este contexto al punto de ocupar titulares de Corea: el vocalista y bailarín no dudó en arrodillarse ante el público como señal de profundo respeto.

Jimin de BTS en primera plana de periódico coreano. Foto: @BangBangtanEsp_

Este gesto fue abordado en SBS 8 News y explicado por el propio protagonista. “Estaba muy agradecido y casi no se sentía real. Sentí que nos dieron mucho apoyo y amor que está más allá de lo que podemos devolver. Estamos muy felices, estos son tiempos difíciles, pero estamos felices. Pero no sabemos si nuestros fans, cada uno de ellos, no podemos saber lo felices que están, así que pensé que sería maravilloso si pudieran ser felices”, manifestó.

Jimin en 8 News de SBS. Foto: @BitiiezLuv

Jungkook habló sobre su difícil momento personal

En su momento individual frente a cámaras, Jungkook se sinceró sobre el difícil momento personal que atravesó debido a la situación actual y que, según compartió, le impulsó a “querer dejarlo todo”.

“Todos nuestros planes fracasaron de un día para otro, era normal querer dejarlo todo, pero al mirar a ARMY y a los miembros a mi alrededor, recuperé fuerza. Es cierto que soy una persona de muchos sueños. Pero me encanta el trabajo que estoy haciendo ahora. No tengo ningún objetivo o sueño personal, más que los que tengo como cantante. Quiero encontrarme con ARMY pronto, quiero conciertos”, manifestó el miembro más joven de BTS.

Jungkook en 8 News de SBS. Foto: @BitiiezLuv

¿Qué otras revelaciones hizo Bangtan?

V, Suga, Jin y J-Hope también tuvieron su tiempo para brillar en la conversación con historias personales o grupales, como el platillo que elegirían para comer encima de su placa por los mil millones de “Dyanmite” en Spotify.

Estas y más novedades podrás encontrarlas en @BitiiezLuv, cuenta de fans en Twitter dedicada al septeto de donde se han extraído los fragmentos traducidos de la entrevista.

Mientras tanto, puedes ver aquí el especial completo dedicado a las superestrellas del K-pop.