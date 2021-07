Taehyung de BTS: la anécdota que Sung Dong Il reveló de V

Sung Dong Il y Taehyung son grandes amigos y, en varias oportunidades, la eminencia de la actuación ha contado diversas anécdotas que vivió luego de que ambos compartieran roles en Hwarang: the poet warrior youth en diversos programas de televisión, sacando así a la luz la gran amistad que tienen.

Banner del drama Hwarang. Foto: KBS2

Y en el episodio de Daeehwaui huiyeol 3 (La alegría de conversar 3, en español), emitido el pasado 22 de julio, el artista habló sobre cuando su hija recibió un regalo por parte del miembro de BTS.

Captura del programa donde Sung Dong Il habla de BTS. Foto: KBS

Aunque no es la primera vez que habla sobre este detalle, Sung Dong Il reveló que sus hijos no tienen acceso a la televisión y por ende no saben quién es V, o qué tan famoso es.

El actor recordó que en uno de los viajes a Japón que realizó Taehyung, este le trajo a Seong Bin una caja de bocadillos de dicho país. Y como muestra de agradecimiento, él quería tomarse una foto con su hija, pero la pequeña se negó por estar avergonzada.

Captura del programa donde Sung Dong Il habla de BTS. Foto: KBS

“En realidad, Taehyung es un gran admirador de mi hija. Dice que realmente la estima. Pero ella no lo conoce como V de BTS. Hubo un momento en que él le envió una gran caja de bocadillos desde Japón. Había ido allí para actuar y pensó en ella desde allí. Le dije a mi hija: ‘Oye, vamos a hacerte una foto con los bocadillos para enviársela a V’. Ella dijo: ‘No, ¿por qué me haces sentir tímido?’”.

V conoce un ARMY gracias a Sung Dong Il

La amistad entre Sung Dong Il y Taehyung viene desde que ambos se conocieron en 2016 grabando Hwarang: the poet warrior youth.

Fue en esta época (2017) que el actor, en uno de sus viajes a Estados Unidos, logró cumplir el sueño de un ARMY y realizó una videollamada para que se conocieran.