Para alegría del público que sigue a Song Kang y Han So Hee, este fin de semana sí se estrenará el episodio 6 de Nevertheless. Otros dramas, como The penthouse de SBS, tuvieron que reprogramar su transmisión por los Juegos Olímpicos.

El romance de NaBi y Park Jae Eon llegó a la mitad de su historia de 10 capítulos. Con el ingreso de un nuevo personaje, el gentil Yang Do Hyeok, ya se crearon los respectivos equipos en redes sociales: Team Jae Eon y Team Potato. ¿Ya elegiste a tu favorito?

Han So Hee y Song Kang en Nevertheless. Foto: JTBC

Chae Jong Hyeop y Han So Hee en Nevertheless. Foto: JTBC

Preview de Nevertheless episodio 6

La separación de Na Bi y Jae Eon marcó el capítulo 5 de Aun así. La protagonista decidió alejarse de Jae Eon al darse cuenta que ya no era feliz con una relación casual. Sin embargo, se vio obligada a trabajar con él en un proyecto de la universidad.

“Una distancia que es lo suficientemente cercana, pero no demasiado como para herirse mutuamente”, se le escuchó decir a Song Kang en el preview de JTBC.

El adelanto mostró que Na Bi decidió irse por un momento de la ciudad y se encontró con Do Hyeok. Ambos pasaron el día de campamento en la playa hasta que apareció Jae Eon.

Sinopsis del episodio 6 de Nevertheless

“Na Bi decide irse a la casa de su tía sin meditarlo mucho para alejarse de Jae eon. Ella vuelve a cruzar su camino con Do Hyeok. La sinceridad y dulzura de su rostro le devuelve la sonrisa a Na Bi mientras pasan tiempo juntos. Por otro lado, Jae Eon comienza a sentir el vacío de su ausencia repentina”.

El capítulo 6 de Nevertheless tiene una calificación de mayores de 15 años.

Preview del episodio 6 de Nevertheless. Foto: JTBC/TVING

Horarios para ver Nevertheless

Todos los sábados se estrenan nuevos capítulos de Nevertheless a las 11.00 p. m. en Corea del Sur. Estos son los horarios de la transmisión por JTBC que se puede encontrar en repetidoras como aqstream.

Ver episodio 5 de Nevertheless en Perú : 9.00 a. m.

Ver capítulo 5 de Nevertheless en Indonesia : 9.00 p. m.

Ver episodio 5 de Nevertheless en Colombia : 9.00 a. m.

Ver capítulo 5 de Nevertheless en Malasia : 10.00 p. m.

Ver episodio 5 de Nevertheless en México : 9.00 a. m.

Ver episodio 5 de Nevertheless en Filipinas : 10.00 p. m.

Ver capítulo 5 de Nevertheless en Chile : 10.00 a. m.

Ver episodio 5 de Nevertheless en Argentina : 11.00 a. m.

Ver capítulo 5 de Nevertheless en Estados Unidos: 10.00 a. m.

Nevertheless en Netflix

El rating de Nevertheless no le sonríe en Corea, pero —en contraste— es uno de los K-dramas más buscados por fans internacionales. La historia protagonizada por Song Kang es distribuida por Netflix en varias regiones como Estados Unidos y Filipinas.

¿Cuándo llega Nevertheless a Netflix Latinoamérica?

Lamentablemente, la serie coreana Aun así no se estrena en simultáneo para los países de Latinoamérica. Se proyecta que Nevertheless aparezca en el catálogo cuando termine su emisión en Corea del Sur. Una buena noticia es que ya colocaron la portada oficial en el sitio web.