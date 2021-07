Winwin de NCT sufrió acoso de sasaeng en aeropuerto y fans exigen acciones a SM

Nuevo ataque sasaeng . El 22 de julio, los fans de NCT reportaron un video donde se puede ver cómo una persona toca la cintura de Winwin cuando el idol estaba trasladándose dentro del aeropuerto.

Captura del video donde una mujer acosó a Winwin de NCT en el aeropuerto. Foto: Twitter

Esta situación fue catalogada por sus NCTzen como acoso por parte de una mujer de entre 30 y 35 años de edad, y causa indignación la ausencia de un comunicado de SM Entertainment.

En tal sentido, los fans de NCT han impulsado diversos hashtag en Twitter, mismos que se han vuelto tendencia, para apoyar a Winwin: #PROTECTWINWIN y #SM_RESPECT_WINWIN .

Principalmente, los NCTZen piden mayor protección para el idol K-pop, quien aparentemente estaba solo (según el video publicado). Asimismo, anunciaron que identificaron a la supuesta sasaeng que abordó a Winwin, no solo en uno de los ambientes del aeropuerto, sino también en otras locaciones.

Identifican a mujer que habría acosado a Winwin de NCT en el aeropuerto. Foto: Twitter

Asimismo, instan a que SM Entertainment respete el comunicado que publicaron el 16 de julio de 2021, donde alegaron que no tendrían piedad contra los sasaeng.

Esta es la traducción al español de la agencia de NCT.

“Hola, somos SM Entertainment.

Nos gustaría expresar nuestra posición con respecto a los continuos actos ilegales, como la grave invasión de la privacidad y la difamación de nuestros artistas.

Mediante la cooperación de los fans y el monitoreo interno, actualmente estamos presentando denuncias penales contra artistas por difamar o insultar a artistas mediante la publicación y distribución de calumnias y rumores maliciosos sobre artistas en línea, como sitios de portales, redes sociales y comunidades. Estamos trabajando arduamente para responder.

La invasión excesiva de la privacidad por parte de los llamados ‘sasaeng’ hacia nuestros artistas ya no será tolerada y será tratada estrictamente.

El acto de seguir a un artista durante un largo periodo de tiempo utilizando un ‘(sasaeng) taxi’ o seguir a un artista que está sirviendo en el Ejército hacia y desde el lugar del servicio militar, averiguar la residencia e irrumpir en un estacionamiento interior o utilizar unilateralmente un método donde se desconoce el remitente. Debido al acecho imprudente de los ‘sasaeng’ como el envío de paquetes, no solo el artista, sino también su familia, conocidos y vecinos están sufriendo graves daños mentales y materiales. Esto no es una expresión del sentimiento afectuoso de los fans, es un acto ilegal que atenta contra la privacidad de los artistas, etc., y un claro acto delictivo. Según la Ley sobre el castigo, etc. de los delitos de acecho promulgada recientemente, el castigo penal también puede imponerse en términos de pena de prisión.

Para proteger a nuestros artistas, abandonaremos la actitud tolerante que hemos mantenido con respecto al ‘sasaeng’ y tomaremos acciones legales contundentes y sin clemencia ni acuerdo. Ya hemos obtenido una gran cantidad de evidencia relevante, como CCTV e imágenes de caja negra de vehículos, grabaciones de fotos/videos, registros de comunicación, correo y correos electrónicos, y continuaremos obteniendo evidencia relevante en el futuro. Planeamos tomar todas las acciones legales posibles, tanto civiles como penales, como reclamar una indemnización por daños materiales.

‘Sasaeng’ debe detener inmediatamente cualquier acto que infrinja la privacidad del artista y tener mucho cuidado de no causar desventajas debido a acciones incorrectas”.