Son Ye Jin y las curiosidades sobre Crash landing on you que reveló en su fanmeeting

Smart es una compañía filipina que ha logrado que Son Ye Jin y Hyun Bin, la famosa pareja de Crash Landing on you que son novios en la vida real, sean sus embajadores de marca.

El 16 de julio, la actriz participó en un encuentro virtual con fans donde repasó momentos de su carrera y no dudó en compartir curiosidades inéditas con el público.

La MC del evento mencionó que Son Ye Jin la había conmovido cuando lloraba en sus escenas de Aterrizaje de emergencia en tu corazón. “¿Tienes algún método para ello?”, preguntó.

La recordada Yoon Se Ri explicó que no aplica una técnica específica, pero consideró que se lo debe a la cualidad de ser empática. “Cuando veo a alguien que está triste, también me contagia su tristeza. Así que ello me ayuda a expresar dolor”, comentó.

Pero parte del atractivo de CLOY también fue la mezcla de humor en la historia. Son Ye Jin contó que tuvo una gran química con el actor Yang Kyung Won, que en la serie generó muchos momentos graciosos.

Yang Kyung Won como Pyo Chi Soo en Crash landing on you. Foto: captura de tvN

Son Ye Jin en Crash landing on you. Foto: captura de tvN

Un dato curioso fue que aunque Son Ye Jin estaba cautivada por el guion del drama, tenía dudas por las partes de comedia. A pesar de estar un poco insegura, decidió aceptar el papel de todos modos, una decisión que el tiempo recompensó.

La actriz de 39 años también reveló como anécdota que, en las escenas donde debía tomar alcohol, no usó bebidas falsas. Ella prefirió beber un poco de cerveza o soju porque eso le ayudaba a darle realismo a su caracterización.

En la vida real, Son Ye Jin no suele beber seguido, pero cree que, si se excede, tiene el hábito de ser muy habladora. “Aunque mi energía no dura mucho y prefiero irme a dormir”, explicó a través de su intérprete.

Son Ye Jin en el fanmeeting de Smart. Foto: captura de Twitter

Actualmente, Son Ye Jin se alista para filmar el drama Thirty-nine, que trata de las experiencias de un grupo de amigas que llegan a los 39 años.

Por otro lado, Smart tendrá otro evento de fans con Hyun Bin el próximo 31 de julio. Sus seguidores esperan que él también hable de CLOY y de las dos películas en las que trabajó durante el 2020 y 2021.