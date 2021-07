Kris Wu y Du Meizhu: Policía revela avance de investigación en caso de idol chino

Tras un día de aparente calma, llega una actualización sobre el caso de Kris Wu. El cantante y actor chino había sido acusado de violación sexual por la estudiante universitaria Du Meizhu, quien se identificó como su expareja.

En publicaciones de redes sociales, Du Meizhu también acusó al famoso de captar mujeres jóvenes, incluso menores de edad, con el argumento del casting para darles entrada al espectáculo y, luego, aprovecharse de ellas sexualmente. La joven aseguró que presuntas víctimas se habían contactado con ella y que, además, había reunido pruebas para presentar a la Policía.

Por su parte, Wu Yi Fan negó haber cometido delitos. Sus representantes demandaron a la joven por difamación y extorsión; pues hubo un envío de 500.000 yuan a la cuenta de DMZ.

Este jueves 22 de julio, la Policía de Chaoyang Beijing dio un primer reporte sobre sus investigaciones. Ello fue complementado con una entrevista a Beijing News sobre el avance de sus investigaciones.

Reporte de la policía sobre el caso de Kris Wu. Foto: captura Weibo

Este es un resumen que reúne las traducciones por @dramapotatoe, @chiguajiejie y @melonsanonymous.

Estafa de Liu X Tiao

La fuente oficial indica que la mamá de Kris Wu puso una denuncia por extorsión el 14 de julio y entregó los correos electrónicos en los que se negociaba el acuerdo extrajudicial con Du Meizhu y capturas de conversaciones en WeChat con el abogado del artista.

En su investigación, la Policía afirma que una tercera persona identificada como Liu X Tiao es sospechoso de haberse aprovechado de la controversia de acoso para estafar tanto a Du Meizhu como a Kris Wu. Liu ha sido arrestado por los agentes y se ha declarado culpable.

Este individuo tuvo tres roles falsos. Cuando Du Meizhu ya había hecho sus primeras publicaciones contra Kris Wu, él la contactó como si fuera una mujer víctima de fraude del cantante para extraer detalles de su relación.

Luego Liu X Tiao habría fingido ser Du Meizhu , con correos electrónicos a su nombre, y contactó a los abogados de Kris Wu pidiendo el acuerdo monetario de ocho millones de yuanes. La Policía indica que Liu envió su propia cuenta bancaria más la cuenta de DMZ.

En medio de las negociaciones, la universitaria recibió 500.000 yuanes que ella muestra en las capturas y que argumenta que fueron transferencias no autorizadas.

Al mismo tiempo, Liu escribía a DMZ como si fuera otro representante de Kris Wu para obtener su firma en el acuerdo monetario. Ella no aceptó la conciliación y se dispuso a devolver el dinero, pero el estafador bajo la fachada de abogado le dio su cuenta bancaria en Alipay. Du Meizhu fue devolviendo el dinero en partes, pero este no llegó a los abogados del cantante como reportó días antes Kris Wu Studio.

Du Meizhu, estudiante de artes escénicas, acusa a Kris Wu. Foto: Sina Weibo

Du Meizhu y Kris Wu sí fueron pareja

El tema más complejo es la denuncia de Du Meizhu contra Kris Wu. El reporte de la Policía coincide en que ella fue invitada por una mánager de nombre Feng para asistir a una audición. Ella acudió al encuentro en casa de Kris, donde hubo 10 personas bebiendo alcohol. La investigación confirma que el equipo de Wu Yifan suele retener los teléfonos de los invitados antes de sus reuniones sociales.

El informe detalla que el cantante y Du Meizhu tuvieron relaciones íntimas cuando la universitaria estaba ebria y que ella se fue a la mañana siguiente luego de desayunar con el famoso. Contrario a lo que menciona Kris Wu, mantuvieron contacto frecuente por chat hasta abril.

Kris Wu: Du Meizhu había mostrado conversaciones con el cantante chino. Foto: vía Twitter

Sin embargo, la Policía de Beijing presentó sus resultados con la hipótesis de que Du Meizhu tuvo una motivación inicial de “ganar relevancia en internet”. Para las autoridades locales, una amiga de la estudiante la ayudó a ello, pues en junio expuso algunos indicios de su relación con el artista.

El reporte difundido por Weibo agrega que, a partir del 16 de julio, las publicaciones de la joven fueron redactadas por un tercero (Xu X) que se acercó a la denunciante para beneficiarse de la atención que podía recibir del público. Xu manifestó a la Policía que usó información que DMZ le entregó para escribir los textos amplios que publicó la universitaria.

Por otro lado, los oficiales informaron que continúan investigando a Kris Wu por las acusaciones de “captar menores de edad y aprovecharse sexualmente de ellas” que se difundieron en línea. De momento, la Policía de Beijing dice que no ha recibido denuncias directas de Du Meizhu o de otras presuntas víctimas.

La respuesta de Du Meizhu

Tras el primer reporte, Du Meizhu volvió a dar su versión en Weibo y reiteró que su primer encuentro sexual con Kris Wu no fue consensuado.

“La mánager Feng me invitó a la audición y dijo que solo nos encontraríamos para conversar. Ya me había invitado varias veces antes. No sospeché porque ella era una mujer. Solo al llegar me di cuenta que era una fiesta. Les dije que no toleraba el alcohol, pero los invitados me obligaron a beber”, detalla la universitaria.

Encabezado del post de Du Meizhu. Traducción automática. Foto: captura

Du Meizhu dice que incluso llegó a vomitar una vez y cuando estaba casi inconsciente la mánager la envió al dormitorio del cantante. También argumenta nuevamente que el idol chino se comprometió a “responsabilizarse” y ella creyó que serían pareja formalmente.

La joven confirma que él le compró regalos por su cumpleaños y se mantuvieron en contacto por algunos meses, hasta que Wu estuvo involucrado en rumores con otra mujer.

“Otras chicas que fueron engañadas vinieron a mí. He hecho lo posible para hacer que esto se sepa. Pueden decir que lo hice por fama, no me importa. Tal vez la conclusión no satisfaga a todos, pero al menos lo intenté”, señaló Du Meizhu.