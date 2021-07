Tres meses después de hacerse público el proceso de negociaciones, se revela que el actor ídolo de GOT7 Jinyoung aceptó el rol que le ofrecieron en Yumi’s cells.

La estrella de 27 años ahora suma oficialmente a su repertorio interpretativo este K-drama en proceso que promete ser la sensación de la segunda mitad del 2021. ¿Cuál será su rol en el proyecto?

Jinyoung en Yumi’s cells

En este nuevo reto de su faceta actoral, Park Jin Young dará vida a Yoo Babi (Yoo Bobby), personaje que será el segundo novio de la protagonista Yumi, conforme el webtoon original que inspira la serie coreana.

Sobre la pareja se sabe, además, que tendrá un primer encuentro en el trabajo y que, posteriormente, comenzarán una romántica relación. Sin embargo, al año de citas el romance empezará a deteriorarse.

Jinyoung de GOT7 en nueva serie de TV. Foto: composición BH/Naver

Sobre Yumi’s cells

Está inspirada en el popular webtoon del mismo nombre de Lee Dong Gun. La serie presentará al público la vida de Yu Mi, una oficinista común, pero contada desde las perspectivas de células responsables de sus emociones.

En cuanto a su elenco, Kim Go Eun lo lidera al ser encargada de dar vida al personaje principal. Además, otros también destacados artistas como Ahn Bo Hyun, Minho de SHINee, Park Ji Hyun y el ya mencionado Jinyoung figuran en el proyecto protagonizado por la actriz coreana de 30 años.

Kim Go Eun en Yumi's cells. Foto: tvN

Jinyoung como actor

La carrera de Jinyoung como actor de K-dramas inició en 2012 con Dream high 2. Cobró fuerza durante la última etapa del idol en JYP Entertainment, con proyectos como He is psychometric y When my love blooms, y disfruta de su pico más alto actualmente gracias a The devil judge.

En el citado proyecto de temática legal, el ídolo da vida a Kim Ga On, el joven compañero del “juez demonio” Kang Yo Han (Ji Sung). Puedes seguir este trabajo en emisión cada sábado y domingo por tvN y plataformas online.