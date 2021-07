Especial de BTS en BBC: fecha, horarios y qué canciones presentará la boyband

BTS tendrá su propio especial en la televisión y radio británica. La BBC anunció que RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jungkook aparecerán en el famoso Live Lounge, un formato de música en vivo donde deleitarán a los fans con tres canciones.

Si disfrutaste el MTV Unplugged con BTS, esta nueva transmisión promete repetir la experiencia con las voces en directo de los siete cantantes surcoreanos. A continuación te damos todos los detalles de esta actividad.

¿Cuándo aparecerá BTS en BBC Radio 1 Live Lounge?

El martes 27 de junio al mediodía (BST) la boyband hará su debut en el Live Lounge conducido por la DJ Adele Roberts. ARMY podrá escuchar una entrevista con BTS y luego el grupo cantará dos de sus singles en inglés y un cover.

Horarios de BTS en BBC Radio 1

BTS en BBC Radio 1 en El Salvador: 5.00 a. m.

BTS en BBC Radio 1 en Perú: 6.00 a. m.

BTS en BBC Radio 1 en México: 6.00 a. m.

BTS en BBC Radio 1 en Colombia: 6.00 a. m.

BTS en BBC Radio 1 en Bolivia: 7.00 a. m.

BTS en BBC Radio 1 en Chile: 7.00 a. m.

BTS en BBC Radio 1 en Argentina: 8.00 a. m.

BTS en BBC Radio 1 en Brasil: 8.00 a. m.

BTS en BBC Radio 1 en España: 1.00 p. m.

¿Qué canciones cantará BTS para la BBC?

BTS mostrará performances de “Dynamite” y su lanzamiento más reciente “Permission to dance”.

En el Radio 1 Live Lounge es tradición que los invitados hagan cover de alguna canción. BTS eligió interpretar “I’ll Be Missing You” de Puff Daddy y Faith Evans. Dicho tema usa un sample de la canción “Every breath you take” de The Police.

BTS en TV: BBC One

Al día siguiente, BBC reunirá material de BTS en un especial para televisión en tono documental. Este incluirá la participación del septeto en el Live Lounge detallado párrafos arriba.

La primera vez que BTS sonó en BBC Radio 1 fue en 2017. La locutora Adele Roberts será quien presente la historia del grupo, el movimiento de la industria musical coreana y cómo fue su encuentro con el coreógrafo de BTS cuando ella viajó a Seúl en 2018.

Fecha y hora: miércoles 28 de julio a las 10.35 p. m. (BST)

"Dynamite" de BTS fue lanzada el 21 de agosto del 2020. Foto: Big Hit Music

Horarios para ver a BTS en BBC One

BTS en BBC One en El Salvador: 3.35 p. m.

BTS en BBC One en Perú: 4.35 p. m.

BTS en BBC One en México: 4.35 p. m.

BTS en BBC One en Colombia: 4.35 p. m.

BTS en BBC One en Bolivia: 5.35 p. m.

BTS en BBC One en Chile: 5.35 p. m.

BTS en BBC One en Argentina: 6.35 p. m.

BTS en BBC One en Brasil: 6.35 p. m.

BTS en BBC One en España: 11.35 p. m.

¿Dónde ver el especial de BTS para BBC online?

Puedes escuchar gratis la estación BBC Radio 1 a través de su sitio web en BBC Sounds. El live stream se puede acceder en vivo en cualquier parte del mundo. También está disponible en la app BBC Sounds (Android o iOS).

Por otro lado, la transmisión del canal de televisión BBC One en vivo por su página web oficial (BBC iPlayer) requiere una dirección en el Reino Unido y una licencia autorizada.