Yeonjun de TXT cuenta que casi lloró al preparar baile para STUDIO CHOOM

Yeonjun causó sensación el 16 de julio con el lanzamiento de su performance para STUDIO CHOOM. El bailarín principal de TXT fue seleccionado como artista del mes para julio y, como tal, tuvo la oportunidad de mostrar sus habilidades en la danza.

A siete días del estreno, Yeonjun hizo una transmisión por VLive donde comentó cómo fue la preparación para su cover de baile. El artista contó a MOA que fue una experiencia satisfactoria, aunque alistar toda la puesta en escena demandó mucho esfuerzo.

Yeonjun bailó un mix de “Watermelon Sugar” (Harry Styles) y “Blow” (Ed Sheeran, Bruno Mars y Chris Stapleton).

El miembro de Tomorrow X Together expone que tuvo dos semanas para prepararse. Entrenaba individualmente en las mañanas y luego con los bailarines para sincronizar los movimientos. Cabe recordar que su grupo está en semanas previas a comeback, así que también debía dividir su tiempo con esas responsabilidades.

Debido a la complejidad de los movimientos y a su autoexigencia, Yeonjun admitió que estaba al borde de su resistencia física.

“Realmente trabajé muy duro. Casi lloré al practicar, fue la coreografía más difícil que he hecho, además que iba a estar solo en el escenario. Al inicio no me salía de la forma que quería y en mi cabeza pensaba ’Yeonjun, hazlo más fuerte’, pero mi cuerpo me decía ’no puedo ir más lejos’”, explicó al fandom en la transmisión.

Yeonjun de TXT aparece en VLive. Foto: captura vía Twitter

“Fue la primera vez que perdí mi confianza y le pregunté ‘¿Qué hago? Si lanzo esto así, me sentiré avergonzado‘. Realmente fue complicado”, añadió el artista.

Felizmente, Yeonjun no perdió su determinación y sacó adelante la performance. Él dio crédito a los bailarines que lo acompañaron. “Eso me gustó mucho porque podía tomarlos cómo referencia en ciertas partes e imitarlos para mejorar mis movimientos”.

Un video adicional de STUDIO CHOOM dedicado al detrás de cámaras se lanzará el 24 de julio. Yeonjun recordó a sus fans que estén atentos a ese contenido.

