Netflix confirmó la producción del K-drama The bride of black y también adelantó la alineación principal de actores. Esta lista fue encabezada por Kim Hee Seon, Lee Hyeon Wook, Jung Yu Jin, Park Hoon y Cha Ji Yeon.

El drama coreano contará la historia de un grupo de personas que sueñan con Black, empresa con alta calificación de información matrimonial de clase alta y corren hacia sus deseos.

Asimismo, productores dijeron que The bride of black es una sátira realista que sigue los deseos de aquellos que sueñan con cambiar sus vidas a través del matrimonio y el nuevo matrimonio para ingresar o mantener la clase alta.

Actores de The bride of black

Kim Hee Seon quien posicionó su fama con Alice, Girl of dignity o Angry mon, interpretará a Seo Hye Seung, que perdió la vida a la que estaba acostumbrada.

Por su parte, Lee Hyun Wook, figura de Mine asumirá el rol de Lee Hyeong Joo, director de una empresa de riesgo creada por él mismo. Es un novio codicioso que luego de fracasar con su primer matrimonio busca encontrar una pareja que lo beneficie.

Jung Yu Jin de Pretty noona who buys me food y Romance is a bonus book interpretará a Jin Yu Hee, un abogado legal que hará de todo para pertenecer a la primera clase.

Park Hoon, quien dio vida al sargento Choi Woo en Descendants of the sun, interpretará el rol de Seokjin, personaje del que todavía no se ha dado detalles sobre su personalidad o historia.

The bride of black de Netflix estará disponible en 190 países y se espera que sea estrenado a finales de 2021 o en el mejor de los casos a inicio de 2022.