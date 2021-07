Song Hye Kyo nuevamente es relacionada al equipo de Descendientes del sol. Ahora, un informe exclusivo de K-media revela que la aclamada intérprete negocia sostener una reunión con Lee Eung Bok, uno de los directores del drama ícono, para un nuevo proyecto.

Según el reporte, actualmente las conversaciones para este encuentro están en la etapa final, y se asegura que la producción sería de suspenso y misterio.

Al respecto, la parte oficial no ha confirmado ni desmentido información. No obstante, la sola noticia de una probable nueva aventura artística entre la actriz coreana de 39 años y el experimentado PD, mente maestra detrás de algunos de los dramas más recordados, emociona a la fanaticada.

Trabajos de Lee Eun Bok como director

Lee Eun Bok inició su carrera como director en 2010 con The reputable family y al año siguiente su segundo proyecto se convirtió en la sensación internacional de entonces: Dream high.

Lee Eung Bok, director y productor coreano. Foto: Naver

Posteriormente, también fue el PD de otros éxitos como la secuela de Sueños altos y School 2013, pero en particular los últimos cuatro K-dramas de su repertorio figuran como los más aclamados a nivel internacional. Estos son la ya mencionada Descendants of the sun, Goblin, Mr. Sunshine y Sweet home.

Song Hye Kyo y Kim Eun Sook, escritora de Descendientes del sol

Song Hye Kyo actualmente prepara el estreno de Now, we are breaking up, serie de SBS que significará su gran regreso a las pantallas tras dos años de Encounter.

Se proyecta que complete su trabajo en el citado proyecto pronto y que, inmediatamente después, inicie las grabaciones de su próxima serie The glory, la cual cuenta con el guion de Kim Eun Sok.

Sobre esta escritora, ella es una premiada autora que ha destacado al ser creadora de las historias de Descendats of the sun, Goblin, Mr. Sunshine y, más recientemente, de The king: Eternal monarch.