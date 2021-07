MONSTA X: Shownu listo para el servicio militar con nuevo corte de cabello

Llegó el día. El 22 de julio, Shownu, líder de MONSTA X, se aleja de la vida artística para cumplir con el servicio militar obligatorio. Al llegar la medianoche en Corea del Sur, el fandom Monbebe dejó notar su cariño al artista con la tendencia #SeeYouAgainShownu en Twitter.

Los fans de K-pop ya están familiarizados con la etapa inminente del servicio militar, pero a pesar de ello es inevitable que la melancolía reine en el fandom. Shownu no actuará con el grupo por casi dos años, pero Monbebe se compromete a esperar con optimismo su reencuentro en 2023.

En medio de todo el revuelo, Shownu apareció en su fancafe para consolar a sus admiradores y también aprovechó para revelar por primera vez cómo luce ahora su cabello.

El vocalista de MONSTA X les escribió “no lloren” vía la app Universe y luego publicó estas dos imágenes en su fancafe oficial con la leyenda: “iré y volveré otra vez”.

Shownu estrena cambio de look para su etapa en la milicia. Foto: fancafé vía Twitter

Shownu se despide de fans antes del servicio militar. Foto: fancafé vía Twitter

Los fans no tardaron en difundir las fotos por todas las comunidades. Minhyuk de MONSTA X había tenido un programa de radio en la víspera y dijo que él ayudó a rapar el cabello de Shownu.

Minhyuk sobre la despedida a Shownu. Foto: captura vía Twitter

Además de revelar este dato, Minhyuk cerró la transmisión de su Vogue Ship Show con la canción “I’ll be there”, tema que interpretó su líder como OST del drama Tale of the nine tailed.

Shownu cumplirá servicio militar en la modalidad de funcionario civil. Llevará tres a cuatro semanas de entrenamiento básico antes de ser designado a su lugar de trabajo para los siguientes 23 meses en promedio.