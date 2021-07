Un 21 de julio de 2005 se emitió el capítulo final de My lovely Sam Soon en Corea del Sur. Esta comedia romántica fue el boom del año para la cadena MBC, ya que la historia protagonizada por Hyun Bin y Kim Sun Ah se despidió con 49,1% de rating.

También fue una de las primeras series coreanas que llegó a Latinoamérica por señal abierta en países como México y Perú. Con una historia fresca, el romance entre Sam Soon y Jin Hun se ganó el cariño de los fans de K-dramas.

Hyun Bin y Kim Sun Ah en Mi adorable Sam Soon. Foto: MBC

De los dos protagonistas, actualmente Hyun Bin es la figura más mediática por su intervención constante en dramas y películas de alto perfil. Sin embargo, Kim Sun Ah también está vigente en la industria a pesar de algunos imprevistos en su carrera como actriz.

Mi adorable Sam Soon fue el gran trampolín de Kim Sun Ah a los 32 años. Antes de ese proyecto, había probado suerte en televisión con personajes secundarios, pero no tuvo mucho éxito. En cambio, el rol de la pastelera le dio su primer daesang (MBC Drama Awards) como mejor actriz.

Kim Sun Ah con su trofeo en los MBC Drama Awards del 2005. Foto: MBC vía Naver

Dramas de Kim Sun Ah

El primer proyecto que le ofrecieron tras Kim Sam Soon fue la película Thursday’s child (2005), pero este se estancó por dos años por problemas en la filmación. Los productores demandaron a Kim Sun Ah por incumplimiento de contrato, pero la corte falló a favor de la intérprete. La película cambió de guion y actriz principal para estrenarse en 2007 con el nombre de Seven Days.

Kim Sun Ah recién concretó su regreso a la televisión en 2008 con Night after night y en 2009 con The city hall, donde tomó el rol de una ‘alcaldesa por accidente’. Nuevamente fue nominada en los Baeksang Arts Awards con el drama Perfume de mujer (2011), serie donde actuó con Lee Dong Wook y Uhm Ki Joon.

Lee Dong Wook y Kim Sun Ah fueron pareja para el drama Scent of a woman (2011). Foto: SBS

En 2015, luego de ganar la demanda a una clínica estética por usar sus fotografías en publicidad no autorizada, la figura televisiva escogió interpretar a una detective en el drama Masked prosecutor o Fiscal enmascarado.

En este punto de su carrera empezó a destacar en otro género: el makjang o drama de intriga. The lady in dignity fue una serie de 20 episodios (2017) liderado por Kim Hee Sun y Kim Sun Ah. Para su época, fue el K-drama más visto en la historia de JTBC y su personaje logró grabarse en la memoria del público coreano al mismo nivel que Kim Sam Soon.

Kim Sun Ah y Kim Hee Sun en la serie Women of dignity. Foto: JTBC

Secret boutique en 2019 fue la aparición más reciente de Kim Sun Ah. Aquí dio vida a una mujer pobre que logró convertirse en una importante ejecutiva, con un negocio secreto tras la fachada de la casa de moda J-Boutique.

Kim Sun Ah en el 2021

A sus 48 años, la intérprete evalúa una propuesta que recibió de JTBC para el drama Fortress of Heaven. Kim Sun Ah podría interpretar a una fiscal ambiciosa del distrito de Seúl que aspira a un cargo superior a toda costa.

Esta serie estaría filmándose en setiembre, después de que los productores completen el casting de los personajes, y su estreno se proyecta al 2022.

Kim Sun Ah (2019). Foto Zenith News

.