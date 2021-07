Hometown cha-cha-cha se suma a los K-dramas que llegarán en la segunda mitad del 2021 para alegría de los miles de fans de estas producciones asiáticas. ¿Cuándo es su fecha de estreno oficial?

El 20 de julio KST, tvN reveló el dato esencial al incluirlo como elemento del nuevo póster promocional de esta esperada serie de comedia romántica que trae de regreso al rubro a la aclamada Shin Min Ah de la mano de Kim Seon Ho, uno de los actores coreanos en ascenso más queridos a nivel global.

Shin Min Ah y Kim Seon Ho son los flamantes protagonistas de Seaside village chachacha. Foto: composición LR

¿De qué trata Hometown cha-cha-cha?

La historia seguirá el encuentro de dos almas aparentemente opuestas que se van enamorando mientras conocen las virtudes y defectos uno del otro.

Kim Seon Ho dará vida a Hong Doo Sik, un hombre guapo, habilidoso y bondadoso de 31 años que esconde un secreto sobre su pasado; Shin Min Ah será Yoon Hye Jin, la eufórica dentista que se traslada al pueblo para abrir su propio negocio tras ser despedida de su anterior trabajo.

¿Cuándo se estrena Hometown cha-cha-cha?

La imagen promocional de Hometown cha-cha-cha presenta un vistazo de ese primer momento que marcará el inicio del camino conjunto transitado por los protagonistas Shin Min Ah y Kim Seon Ho.

A su vez, confirma que el estreno será el sábado 28 de agosto a las 9.00 p.m. KST .

Póster de Hometown cha-cha-cha. Foto: tvN

¿Dónde ver Hometown cha-cha-cha?

El drama coreano también llamado Seaside village chachacha es un remake de Mr. Hong, película del mismo género que fue lanzada con gran éxito en 2004.

Contará con la dirección de Yoo Je Won (Hi bye mama, Abyss y Oh my ghost), el guion de Shin Ha Eun y la producción de Studio Dragon para su emisión por el canal coreano tvN.

¿Hometown cha-cha-cha en Netflix?

Netflix no ha abordado aún la posibilidad de emitir Hometown cha-cha-cha, pero fans esperan buenas noticias debido a la plataforma de streaming ha trasmitido varios proyectos de la productora Studio Dragon, entre estos Start up, serie que impulsó la fama de Kim Seon Ho a nivel internacional.