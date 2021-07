En las últimas horas Kris Wu, ex idol K-pop (conocido por haber integrado EXO) fue denunciado por violación a varias jóvenes, incluyendo menores de edad, según el testimonio de una de las sobrevivientes.

Kris Wu tiene como lugar de nacimiento Guangzhou en China. Foto: Weibo

Denuncia de Du Meizhu contra Kris Wu

Du Meizhu, es una joven china y trainee de actuación que en los últimos meses fue vinculada a Kris Wu, con quien se presumía tenían una relación.

La joven reveló, el pasado 8 de julio a través de sus redes sociales, que fue víctima de violación por parte del cantante.

Asimismo, reveló que Wu Yi Fan, nombre artístico chino de Kris Wu, no solo había abusado de ella, sino de otras mujeres, entre ellas varias menores de edad.

Kris Wu tiene como nombre artístico Kevin Wu. Foto: Weibo

Por tal motivo, Du instó a Li Jia Heng, nombre real de Kris Wu, y le pidió que admitiera la culpa, pidiera perdón, compensara a todas las víctimas, renunciara a su carrera de artista en China y que regresara a Canadá. Dándole dos días de plazo.

Inmediatamente los nombres de Du Meizhu y Kris Wu empezaron a ser tendencia, pero solo en internet. Algunos fanáticos del exmiembro de un famoso grupo K-pop y público en general empezaron a atacar a la víctima.

Pasaron los días y Meizhu dio una entrevista a un medio chino, donde reveló que recibió amenazas y agresiones en redes sociales por no mostrar pruebas sobre la grave acusación contra Kris Wu y explicó que no podía hacerlo por los procedimientos legales en China.

Kris Wu perteneció al grupo EXO por corto periodo. Foto: Weibo

Respuesta de Kris Wu

El 19 de julio, Kris Wu rompió su silencio y lanzó un mensaje desde su cuenta personal y verificada en Weibo negando todas acusaciones en su contra.

Esta es la traducción al español del anuncio del ex idol K-pop.

“No respondí antes porque no quería perturbar los procesos legales, pero no creía que mi silencio alentaría a intensificar los rumores falsos.

¡No puedo contenerme más! Solo vi a la señorita Du una vez el 5 de diciembre de 2020 en una reunión grupal.

No la emborraché, no le pedí su teléfono, ni sucedió ninguno de los ‘detalles’ que ella describió. Había muchas personas allí que podían testificar. Me disculpo enormemente por molestar a todos. Permítanme decir, ¡nunca hubo ‘elección de conos’! Tampoco hubo violación por drogas o violación en grupo. ¡Ni ‘menores’!

Si hubiera habido este tipo de acciones, tengan la seguridad de que yo mismo iría a la cárcel. ¡Asumiré la responsabilidad legal por lo que se dice arriba!”.

Respuesta de Kris Wu sobre la denuncia en su contra. Foto: captura Weibo

Contrademanda de Kris Wu a Du Meizhu

Luego de que Kris Wu saliera a contar su versión en Weibo, su agencia anunció una demanda contra todas las personas que lancen rumores infundados sobre el artista chino.

Esta es la traducción al español de Kris Wu Studios:

“Rechazamos los comentarios difamatorios y la difusión de información dañina en línea. ¡No usen temas delicados para avivar maliciosamente el sentimiento del público! Estamos llevando a cabo acciones legales y hemos informado un caso. Creemos en la justicia de la ley para revelar la verdad”.

En medio de la respuesta de Kris Wu, se revelaron aparentes audios donde le ofrecen un acuerdo de dinero entre representantes del cantante y Du Meizhu, pero ella terminó rechazándolo.

Respuesta de la agencia de Kris Wu sobre la denuncia en su contra. Foto: captura Weibo

Víctimas de Kris Wu rompen su silencio

Ante esta situación, en las últimas horas un grupo de jóvenes también han roto su silencio y han compartido capturas de pantallas de chats con Kris Wu y contando que también fueron víctimas de abuso sexual.

Denuncia de presuntas nuevas víctimas de Kris Wu, quienes mostraron conversaciones con el artista. Foto: captura Weibo

Denuncia de presuntas nuevas víctimas de Kris Wu, quienes mostraron conversaciones con el artista. Foto: captura Weibo

Denuncia de presuntas nuevas víctimas de Kris Wu, quienes mostraron conversaciones con el artista. Foto: captura Weibo

Denuncia de presuntas nuevas víctimas de Kris Wu, quienes mostraron conversaciones con el artista. Foto: captura Weibo

Denuncia de presuntas nuevas víctimas de Kris Wu, quienes mostraron conversaciones con el artista. Foto: captura Weibo

Denuncia de presuntas nuevas víctimas de Kris Wu, quienes mostraron conversaciones con el artista. Foto: captura Weibo