Hyun Bin deja atrás al capitán Ri y habla de su futuro en la actuación

Ha pasado más de un año desde que Hyun Bin apareció en pantalla como el galán del drama Crash landing on you. Desde entonces, sus fans esperan con ansias el regreso de uno de los actores más queridos de la industria.

Luego de su fanmeeting para sus admiradores filipinos, el protagonista de Mi adorable Sam Soon dio una entrevista para la revista Mega. En la conversación, el intérprete agradeció el amor que recibió tras personificar al capitán Ri Jung Hyuk.

“Creo que este personaje es puro y a la vez serio, sobre todo sabe cómo sacrificarse por las personas que ama. A mi parecer, esto es lo que se ganó el corazón de los televidentes”, detalló.

El encanto de Crash landing on you permanece vigente a pesar de que su último capítulo se estrenó el 16 de febrero del 2020. Según Flixpatrol, la serie coreana aparece décima entre los K-dramas más vistos en lo que va del 2021.

Aunque mientras los fans todavía reviven el romance de ambos lados de la frontera, Hyun Bin ya se ha despedido por completo del uniformado norcoreano.

“Creo que yo ya lo he dejado ir porque después de CLOY filmé dos películas: The point men y Confidential assignment 2: international. Así que en cierto sentido ya lo dejé atrás. Pero todavía hay muchos fans que no han superado Crash landing on you y, cuando escucho historias sobre ello, los recuerdos regresan”, confesó.

Ambas películas están en posproducción y enfatizan su faceta como ’héroe de acción’. En The point men, Hyun Bin es un agente especial que dirige un rescate de rehenes, mientras que en Confidential Assigment 2 retoma la misión de un detective norcoreano.

Hyun Bin y Yoo Hae Jin en primera película de Confidential assigment (2017). Foto: HanCinema

“Usualmente no elijo mis trabajos con un género específico en mente. En realidad no importa mucho. Siempre y cuando tenga una historia o tema interesante que quiera experimentar, cualquier género será bueno”, comentó el actor para Mega.

¿Cuándo se estrenan las nuevas películas de Hyun Bin?

Medios coreanos señalan que The point men se estrenaría en setiembre de este año, mientras que Confidential assignment podría llegar a los cines en la primera mitad del 2022.