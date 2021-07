Con The witch´s dinner, la actriz surcoreana Song Ji Hyo regresa a las pantallas interpretando un personaje distinto a los que tiene acostumbrados a sus fans desde su última aparición en el exitoso drama coreano original JTBC y Netflix Was it love.

Sinopsis The witch´s dinner

La serie de ocho capítulos cuenta la historia de un restaurante embrujado dirigido por una bruja que ofrece platillos que conceden deseos a los comensales. Sin embargo, para que estos se hagan realidad tendrán que ofrecer algo muy valioso a cambio y hasta en ocasiones sacrificarán su alma.

Actores The witch´s dinner

Este k-drama contará con las participaciones de Song Ji Hyo, quien interpretará a Jo Hee Ra – propietaria del restaurante embrujado- además de ser la bruja que concede los deseos a los comensales. La actriz Nam Ji Hyun da vida a Jung In, quien luego de ser despedida de su trabajo abre con su madre un restaurante de cheonggukjang (un plato típico coreano con soja fermentada).

Mientras que el actor Chae Jong Hyeop es Lee Gil Young, un estudiante de secundaria que se prepara para tomar el examen de ingreso a la universidad durante el día, y en la tarde es un empleado a tiempo parcial del restaurante embrujado.

Tráiler de The witch´s dinner

Adaptación

Adaptación de la novela del mismo nombre del autor Goo Sang Hee, ganadora del gran premio en el 3er Concurso de cuentos de la librería Kyobo. Bajo la dirección de So Jae Hyun, productor principal de series como Stranger, It's okay to not be okay, y Lee Soo Hyun recordado por su la serie de suspenso Awaken.

Fecha de estreno The Witch´s dinner

El estreno del k-drama The witch´s dinner fue el 16 de julio de 2021.

Disponible

Puedes disfrutar de esta serie en Viki y TVing.