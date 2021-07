Heechul y Momo: referencias a la ruptura en Knowing Bros abre debate entre fans

Los panelistas de Knowing Bros se encuentran en un debate ante la mirada de los fans por las referencias que hicieron sobre el final de la relación de Heechul y Momo en una reciente edición del programa.

Las respectivas estrellas de SUPER JUNIOR y TWICE se convirtieron en una de las parejas oficiales más queridas por los seguidores debido a las numerosas muestras de afecto que tuvieron uno con el otro incluso antes de hacer público su romance en enero del 2020.

No obstante, sus apretadas agendas jugaron en contra de la relación, por lo que decidieron dar un paso al costado para continuar solo como compañeros de la industria, conforme declararon sus representantes a principios de julio.

¿Qué dijeron sobre Heechul y Momo en Knowing Bros?

Al igual que Momo, Heechul continúa sus actividades con una sonrisa para el público, pero los comentarios en torno a su ruptura siguen, y no solo por parte de los fans: en los programas de variedades aún es un tópico de conversación.

Esto quedó en evidencia en el capítulo de Knowing Bros emitido por jTBC el 17 de julio KST, donde el ídolo de SUPER JUNIOR se convirtió en el objetivo de las bromas de sus compañeros panelistas por su reciente rompimiento.

Heechul en Knowing Bros. Foto: captura jTBC

Por citar un ejemplo, hablaron sobre el estrenado corte de cabello del famoso coreano de 38 años y lo asociaron al final del noviazgo con Momo de TWICE.

“Heechul, ¿por qué te cortaste el cabello?”, señaló Kang Ho Dong al respecto, a lo que Lee Soo Geun añadió el siguiente comentario que desató risas en el set: “¿Por qué te ves tan pálido? Un cambio de peinado significa que hay un cambio de corazón. No deberías ser débil“.

De igual manera, Soo Geun soltó la frase “hay más rupturas que reuniones”, mientras que Lee Sang Min agregó: “No hay amor en el mundo”.

Kang Ho Dong, compañero panelista de Heechul en Knowing Bros. Foto: JTBC

Las citadas palabras desataron respuestas variadas entre los fans. Por un lado, hay quienes se muestran indignados por lo que, desde su perspectiva, es el tratamiento frívolo e irrespetuoso hacia un tema sensible para Heechul y Momo. No obstante, otros no encontraron nada de malo en esta conducta, pues alegan que es el sentido del entretenimiento de este programa, donde los panelistas suelen bromearse sobre lo que acontece en su vida diaria, sea positivo o negativo.