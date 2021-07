Lee Min Ho y Kim Go Eun: final de libro The king eternal monarch conmueve a fans

Ha pasado más de un año desde que el drama coreano The king: eternal monarch llegó para mostrar una historia de amor a través de mundos paralelos. A pesar del tiempo transcurrido, los fans de la pareja interpretada por Lee Min Ho y Kim Go Eun no pudieron evitar su emoción con un fragmento de la historia que se hizo viral.

Luego de que la serie de televisión culminase en SBS y Netflix, los productores lanzaron una versión en formato novela con dos tomos de extensión. En estos libros se añaden más detalles a las aventuras del rey Lee Gon y la detective Jung Tae Eul, quienes se enamoran mientras investigan un portal que conecta sus mundos.

Aunque solo ha sido publicada en coreano, los fans extranjeros del K-drama han traducido la historia de fragmento en fragmento.

Historia creada por Kim Eun Sook se adaptó a novela por editorial RHK. Foto: Naver

Recientemente, la narración del final del libro se hizo viral en redes sociales, sobre todo en la comunidad de fans de Lee Min Ho en Facebook. Lo escrito en esta versión confirmó que las últimas palabras de Lee Gon y Jung Tae Eul al cerrar el drama tenían el peso de un compromiso matrimonial.

Al culminar el episodio 16 de The king: eternal monarch, los protagonistas lograron vencer a su modo aquello que podía dejarlos separados a ambos lados del portal. Así se reencuentran cada fin de semana y se prometen exclusividad.

Traducción del libro por @01thebetween en Twitter

Tae-Eul y Gon se tomaron fuertemente de las manos y caminaron una antigua calle de 1960, cuando ni siquiera habían nacido. En las calles llenas de gente había grupos de estudiantes en uniforme y carteles anunciando una película en el cine.

Tae Eul vestía un vestido blanco con puntos negros y Lee Gon un traje color crema. Juntos, los dos encajaban perfectamente a cualquier lugar que iban. Los dos reverentemente hicieron votos el uno al otro, como una declaración de matrimonio.

Sin importar qué puerta se abra delante en nuestras vidas.

Incluso si nuestros momentos juntos nos pongan tristes en ocasiones.

Mi amor, por favor, no te agotes.

Así es como hemos decidido amar el destino que nos escogió.

Hoy, solamente hoy y para siempre.

Final del drama The king: eternal monarch. Foto: SBS

Ver The king eternal monarch en español

Si deseas recomendar El rey: Eternal monarch a algún amigo o volver a ver la serie que trajo de regreso a Lee Min Ho después de su servicio militar, Netflix es la plataforma oficial que presenta sus 16 capítulos completos.

Además de la versión en lenguaje original, Netflix añadió el doblaje en español latino para que otras audiencias puedan disfrutar de la historia de fantasía y romance.