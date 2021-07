Tokio 2021: exatleta Jackson Wang de GOT7 se luce en promoción de los Juegos Olímpicos

Los Juegos Olímpicos de Tokio están a punto de iniciar. En su campaña de promoción al evento multideportivo, los organizadores convocaron a Jackson Wang de GOT7 para narrar un recuento de los últimos 100 años del torneo.

“Los cinco aros resisten y la sagrada flama nunca muere. Compartimos juntos la historia de las Olimpiadas y pasamos la esperanza y luz generación a generación”, declaró el músico antes de presentar a Agnes Keleti, la campeona más longeva.

Que el rapero de GOT7 haya sido elegido para promover Tokio 2020 al público asiático es considerado por sus fans como un reencuentro con su sueño de infancia. “Jackson ha cerrado el círculo”, comentaron con orgullo sus seguidores en redes sociales.

Cuenta de los Juegos Olímpicos (en coreano) presenta video de Jackson Wang. Foto: Twitter/JJ. OO.

Jackson Wang, el esgrima y la música

Jackson Wang actualmente es una estrella mundial como integrante del grupo K-pop GOT7 y también como solista en China. Sin embargo, en su adolescencia fue un atleta de alto nivel en esgrima y representaba a Hong Kong en competencias internacionales.

Su talento para el deporte se cultivó desde casa. Su madre Sofia Chow fue una premiada medallista de los años 80, mientras que su padre Wang Ruiji fue campeón de oro en esgrima de los Juegos de Asia de 1978.

Jackson Wang: fotos de su pasado como atleta de alto nivel. Foto: The Qoo vía KpopMap

A los 16 años, Jackson Wang (con su nombre real Wang Jiaer) llegó a ser el número uno en sable juvenil para Asia y número 11 en el mundo, reportó el South China Morning Post. En el 2010 participó en los Juegos Olímpicos de la Juventud en Singapur y entrenaba con miras a los Juegos Olímpicos de Londres 2012.

Cuenta de los Juegos Olímpicos recuerda la participación de Jackson en los JJ. OO. de la Juventud 2010. Foto: Twitter

Aunque ya tenía su futuro asegurado, con una beca incluida para la Universidad de Standford, él actual artista decidió mudarse a Corea del Sur para probar una carrera en la música.

En un programa, Jackson contó que la agencia JYP lo buscó hasta en dos ocasiones a fin de que aceptara audicionar y finalmente pasó el casting en el 2010.

“En ese punto me estaba preparando para Londres 2012 (...). Luego de la nada les dije a mis padres que quería ser un cantante en el extranjero. Ellos pensaron que estaba bromeando”, explicó.

El integrante de GOT7 tomó ese rumbo porque también tenía otro sueño además del deporte. “Me pregunté si quería practicar esgrima toda mi vida ¿Por qué no probar algo nuevo? No quería llegar a los 80 y lamentarme de no haber intentado. Así que me fui”, detalló.

Aunque tenía que empezar de cero, Jackson le puso empeño a su nueva meta y logró debutar como miembro de la mencionada agrupación en el 2014. Ahora su grupo es uno de los más famosos de la industria y él es una figura artística de influencia en China.