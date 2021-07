Song Joong Ki revela anécdota de cómo se convirtió en actor

Luego de culminar sin novedades la cuarentena a la que se sometió voluntariamente, Song Joong Ki ofreció su primera entrevista para el canal de su agencia History D&C en YouTube, donde reveló varios hechos de su vida, antes y después de convertirse en actor.

La primera pregunta que le hicieron al intérprete de Vincenzo fue cómo se animó a dedicarse a la actuación, por lo que recordó a que edad le dijo esto a sus padres.

“Cuando era niño. Probablemente cuando estaba en primer o segundo grado. Recuerdo que le pedí a mis padres que me enviaran a la escuela de actuación. No recuerdo bien cómo me interesé en ese momento. No sé la razón, pero solo lo recuerdo”.

Primera entrevista de Song Joong Ki tras haber cumplido con su cuarentena preventiva. Foto: captura YouTube

Asimismo, rememoró las palabras de su madre cuando inició su carrera.

“Cuando debuté, se lo conté a mis padres. Mi madre me dijo: ‘Querías ir a la escuela de actuación desde que estabas en el jardín de infancia y finalmente lo estás haciendo’, pero esta parte en el jardín de infantes no lo recuerdo”.

En otro momento, el actor coreano contó la anécdota de cómo se convirtió en actor, cuando obtuvo su primer papel.

“El día que obtuve el primer papel después de una audición fue para una K-drama de un canal de cable. Recuerdo bien la audición. No estaba nervioso en ese momento porque no esperaba pasar la audición”.

Song Joong Ki es uno de los actores coreanos más populares en el mundo. Foto: captura YouTube

Al respecto, Song Joong Ki recordó que solo intentaba buscar experiencia en su primer casting, pero obtuvo el papel en el K-drama y quedó muy sorprendido.

“Fue una audición grupal para nuevos actores, solo estaba ahí para ganar algo de experiencia. Entonces no estaba nervioso. Supongo que así es que obtuve el buen resultado. El director del drama por cable estuvo en la audición y afortunamente le caí bien al director. Entonces, hizo un nuevo papel solo para mí. Y ahí fue cuando todo empezó”.

Aquí puedes ver la entrevista completa al actor en YouTube, donde cuenta con subtítulos al coreano e inglés.