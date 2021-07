La controversia alrededor de La Mega y sus comentarios sobre BTS continúa. Desde el 9 de julio, ARMY y otros usuarios de Twitter se movilizan en redes sociales pidiendo que los locutores de una radio colombiana pidan disculpas por difundir información falsa sobre la boyband.

Captura del MV "Butter" de BTS. Foto: YouTube

Según el clip de audio que difunden las fanbases, Alejandro Villalobos y sus colegas en el segmento El mañanero de La Mega afirmaron que el grupo surcoreano debe todo su éxito a que “los meten con billete” en las listas de música y eventos importantes. También los nombraron con un gentilicio que no corresponde a su lugar de procedencia.

Asimismo, los locutores ironizaron al afirmar que los pedidos que recibía la radio para colocar la canción “Permission to dance” de BTS provenían únicamente de la Embajada de Corea del Sur.

Tras el suceso, los fans colombianos de la boyband solicitaron a la emisora que corrija sus declaraciones con información real y pida disculpas por sus prejuicios emitidos al aire.

Comunicado de fans de BTS en redes sociales. Foto: captura Twitter

¿La Mega se disculpó?

El 13 de julio, los conductores del programa anunciaron que iban a declarar sobre lo ocurrido con BTS y promovieron el hashtag #LaMegaSeDisculpa”. Sin embargo, lo que salió al aire solo incrementó el enojo de los usuarios.

La youtuber Liri Onni, de ascendencia surcoreana, analizó el discurso de los locutores y cuestionó que no hayan tomado en serio las críticas a su proceder.

Los locutores dijeron que habían emitido solo una opinión sobre BTS, pero “tal vez las palabras fueron un poco fuertes y por eso sí debemos pedir disculpas”. No obstante, decidieron hacerlo en “el idioma de los artistas”.

El Mañanero puso el Himno Nacional de Corea del Sur y luego sus locutores reprodujeron un audio en la lengua coreana. La traducción real de ello revela que no estaban pidiendo disculpas, sino que hacían publicidad sobre empanadas y tamales.

Para Liri Onni, esa fue una falta de respeto al símbolo patrio y una forma de menospreciar a los seguidores de BTS.

“Ellos quizá pensaron: ‘Total, no importa, si en realidad los fans no entienden el idioma’. No todo el mundo sabe inglés, pero nadie se burla de que escuchen música en inglés”, cuestionó la influencer.

También llamó la atención que el conductor vistiera una camiseta con el estampado del ‘Sol Naciente’ (época del imperialismo japonés), lo cual tiene un significado negativo para los ciudadanos coreanos por su historia.

Liry Onni comenta por qué son racistas los comentarios hechos en La Mega. Foto: captura YouTube

Polémica de La Mega en prensa coreana

Al 16 de julio, el caso ha llegado a los titulares de medios coreanos. En SportNews, un artículo señala: “Conductor colombiano de radio en controversia por degradar a BTS. ¿Se burla con bandera de crimenes de guerra?”

El diario My Daily titula: “Es todo por dinero: radio colombiana, controversia por menciones degradantes a BTS”.

Medios de prensa en Corea del Sur abordan caso de La Mega. Foto: Twitter Liri Onni

