SUPER JUNIOR y MONSTA X: Eunhyuk y Minhyuk estrenarán segunda temporada de Back to the idol

El programa de entretenimiento Back to the idol regresará con su segunda temporada y volverá a tener a Eunhyuk de SUPER JUNIOR y Minhyuk de MONSTA X como presentadores.

Según, Sotify News confirmaron la fecha de regreso del especial a mediados de agosto y en los próximos días se lanzará un videoclip desde el canal de YouTube de la cadena MBC.

Tal como mencionamos líneas arriba, Eunhyuk de SUPER JUNIOR y Minhyuk de MONSTA X volverán a ser los MC debido a la gran química que demostraron durante la primera temporada.

Back to the idol es un programa que recuerda los performances que llegaron a la década de 2000, y los concursantes recrean una coreografía todas las semanas.

En el 2020, se emitió la primera temporada a mediados de agosto y tuvieron como participantes a Sanha de ASTRO, ONF, Pentagon, Cosmic Girls, Verivery, CRAVITY, entre otros grandes artistas.

Asimismo, el espacio generó gran expectativa entre los fanáticos de los grupos de primeras generaciones del K-pop, ya que vuelven a sonar los éxitos clásicos del género, pero esta vez en rostros jóvenes y también llenos de talento.

De momento, MBC no ha confirmado qué artistas aparecerán en la segunda temporada de Back to the idol, pero los ELF y MONBEBE esperan que SUPER JUNIOR y MONSTA X sean convocados para deleitar al público con sus coreografías.

Suju, de momento, se encuentra inactivo. Los miembros vienen realizando actividades por separado tras el exitoso lanzamiento de The Renassance.

De igual manera, MONSTA X triunfó con su regreso bajo la canción “Gambler”.