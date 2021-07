Terminó My roommate is a gumiho, comedia romántica de fantasía. En el capítulo 16 del drama coreano, el público estuvo atento a descubrir si la pareja principal de Dam y Woo Yeo lograba su ansiado final feliz.

En el periodo que se emitió la serie, los televidentes destacaron la química de Hyeri y Jang Ki Yong. Las escenas románticas de ambos actores fueron populares en las redes sociales, e incluso aparecieron rumores sobre la estabilidad de la relación real de la actriz.

Al igual que el público, el elenco de My roommate is a gumiho se despidió de la serie que arrancaba carcajadas cada miércoles y jueves. Los protagonistas hicieron gala de su conexión al publicar las mismas imágenes en sus perfiles personales de Instagram apenas concluyó el drama.

Lee Hyeri y Jang Ki Yong. Foto: Instagram (hyeri_0609 y @juanxkui)

Hyeri añadió la descripción “Gracias. Cuídate Woo Yeo”. Por otro lado, su coestrella dejó la leyenda en blanco y añadió una tercera foto al set.

Jang Ki Yong y Hyeri. Foto: Instagram (@juanxkui)

¿Qué dijeron los actores sobre su experiencia en el drama? Estas fueron sus palabras finales para tvN.

“Comencé a filmar MRIAG en el invierno pasado, cuando hacía tanto frío. Fue una estación difícil, pero había diversión en el set gracias a la energía del staff y los colegas. Me gustó mucho este proyecto y es una pena que ya haya culminado”, expresó Lee Hye Ri.

Jang Ki Yong comentó: “Gracias a todos por apoyar a Woo Yeo. Este fue un trabajo especial para mí y lo recordaré con felicidad. Espero que ustedes también lo recuerden como un drama que les hizo reír”.

La pareja secundaria

Los actores Lee Ha Na y Kim Do Wan volvieron a trabajar juntos en My roomate is a gumiho después del drama Start Up. En la víspera del episodio final, sus personajes cerraron su historia con un beso que el público esperaba con ansias.

Ambos actores también dejaron capturas que conmemoran el final del proyecto. Kang Ha Na escribió: “Gracias, Jae Jin” en referencia al personaje de Do Wan.

Kang Ha Na y Kim Do Hwan se despiden tras fin de My roomate is a gumiho. Foto: Instagram