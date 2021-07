El K-drama remake de la exitosa serie estadounidense Jane the virgin está en camino y todo parece indicar que sus estrellas principales serán Im Soo Hyang y Sung Hoon, intérpretes cuya química es bastante conocida por el público.

Recientemente, conocedores anónimos de la industria afirmaron que a los actores coreanos les asignaron los roles estelares de la nueva producción.

Al respecto, las agencias de los famosos en cuestión aclararon que sí recibieron las ofertas, pero actualmente estas son evaluadas.

¿Cuáles serían los personajes de Im Soo Hyang y Sung Hoon?

La próxima serie será un remake coreano de Jane the virgin, comedia romántica estadounidense que, a su vez, está basada en la telenovela venezolana Juana, la virgen.

Esta versión K-drama estará dirigida por Jung Jung Hwa (Flower boy ramyun shop y Flower boy next door) y abordará la historia de una mujer sin ninguna experiencia en el sexo que queda embarazada de un chaebol de segunda generación producto de un error médico.

Sung Hoon, actor y modelo de 38 años que actualmente protagoniza Love (ft. marriage and divorce) 2, ha recibido la oferta para interpretar a Kim Bok Rae, un importante cirujano plástico que frecuentaba a actrices hasta que es diagnosticado de cáncer.

Sung Hoon es un actor y modelo surcoreano de 38 años. Foto: Instagram

Por su parte, si las negociaciones se concretan, Im Soo Hyang (My ID is Gangnam beauty) podría caracterizar a Bae Ji Eun, una escritora de dramas que prometió practicar la abstinencia siguiendo las tradiciones de su abuela.

Im Soo Hyang es una actriz surcoreana nacida el 19 de abril de 1990. Foto: Naver

Im Soo Hyang y Sung Hoon en otros K-dramas

Im Soo Hyang y Sung Hoon debutaron juntos en el drama familiar del 2011 New tales of gisaeng. Cinco años después, coprotagonizaron con Ahn Jae Wook, Shin Hye Sun y más actores la comedia romántica Five enough.

Puedes ver aquí el tráiler de la citada serie que fue trasmitida por la KBS2 desde febrero hasta agosto del 2016.