BLACKPINK: Rosé recibió regalo de John Mayer, uno de sus más grandes ídolos

Rosé de BLACKPINK vive el sueño de todo fan después de haber recibido un significativo regalo por parte de John Mayer.

La estrella del K-pop se ha consagrado en la escena global con su talento sin perder la admiración por sus propios ídolos, y uno de ellos es el artista estadounidense de 43 años, quien recientemente tuvo un gesto que ella celebra junto con sus BLINK en todo el mundo.

Rosé compartió con sus fans foto del regalo enviado por John Mayer.. Foto: composición YG

Regalo de Jonh Mayer para Rosé de BLACKPINK

Roseanne Park (nombre real) compartió con sus seguidores en Instagram la noche del 15 de julio ET fotos del increíble presente remitido por John Mayer: una guitarra eléctrica gratamente relacionada con ella no solo por su conocida pasión por el instrumento, sino también por su particular origen.

Rosé, de BLACKPINK, en Instagram. Foto: @roses_are_rosie

Tal como muestra la imagen, esta pieza pertenece a la colección Silver Sky que el intérprete de “Last train home” lanzó anteriormente con PRS Guitars. Además, es específicamente la variante Roxy Pink (Rosewood), color similar al representativo y favorito de la ídolo.

En las fotos que difundió la vocalista principal de BLACKPINK dejó ver su emoción a través de la descripción: “La vida está completa”.

Asimismo, compartió la nota personal que le remitió su ídolo junto al presente, la cual evidencia que este detalle fue una repuesta al cover de “Slow dancing in a burning room” que ella realizó semanas atrás: “¡Rosé! ¡Debería darte las gracias! (Así que gracias)”.

Rosé, de BLACKPINK, en Instagram. Foto: @roses_are_rosie

Rosé canta “Slow dancing in a burning room” de John Mayer

La solista emocionó al interpretar “Slow dancing in a burning room” de John Mayer durante su participación en el programa de variedades Sea of hope junto con Kim Go Eun, Lee Dong Wook, Onew de SHINee y más artistas.

En aquel entonces, el compositor y productor discográfico también reaccionó al homenaje de Rosé. Vía Instagram, esto fue lo que compartió: