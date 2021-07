V de BTS y Wooga squad en MV de Peakboy: cuándo se estrena el videoclip

El Wooga squad se une en su primera colaboración oficial. El 14 de julio, la agencia Neuron Music confirmó que el nuevo MV de Peakboy cuenta con cameos de V de BTS, Park Seo Joon, Park Hyun Sik y Choi Woo Shik, entre otros.

La canción que lanzará el rapero se llama “Gyopo hair” (traducción literal al título en coreano) y es un track de hip hop y electrónica. Peakboy escribió y compuso el tema aludiendo a estilos de cabello populares en los 90 con intención de transmitir este mensaje: “Elijamos lo que nos gusta y dejemos de preocuparnos por lo que piensen los demás. Así es como puedes ganar confianza y ser feliz”.

Peakboy: cantante, rapero y compositor coreano alista su regreso. Foto: Neuron music

Desde el último miércoles 7, se había filtrado que V y el actor de Strong woman Do Bong Soo aparecerían en el MV. Ahora se hace oficial que Peakboy (Kwon Sung Hwan) convocó al Wooga squad completo para los cameos.

“Peakboy y sus amigos trabajaron con un profundo entendimiento de cada uno y dieron vida a la atmósfera de la canción”, comentó una fuente de la agencia para Dispatch.

Paekboy, V, Park Seo Joon, Choi Woo Shik y Park Hyung Sik forman el Wooga Squad. Foto: China Morning Post

¿Cuándo se lanza “Gyopo hair” de Peakboy?

El MV de la canción se estrenará en YouTube el 25 de julio a las 6.00 p. m. (KST) y tendrá más apariciones especiales, como el modelo y actor de So not worth it Han Hyun Min.

El reencuentro del Wooga squad

Este videoclip será oportunidad para volver a ver al famoso grupo de amigos luego de que estuvieran presentes en el fanmeeting de Choi Woo Shik.

Park Seo Joon, Taehyung y Peakboy asistieron al evento especial del actor de Parasite y contaron anécdotas de su amistad.