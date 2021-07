BTS: Yuzuru Hanyu y las veces que demostró su admiración por Bangtan

ARMY celebra tener entre sus filas a Yuzuru Hanyu después de que esta importante figura del mundo deportivo expresara su interés por BTS en una reciente entrevista, pero aquí hay un dato que tal vez algunos no conocen: el patinador artístico japonés de 26 años había demostrado anteriormente que forma parte de la legión de admiradores de Bangtan.

El dos veces campeón olímpico dejó aflorar su vena ARMY al compartir en otras ocasiones que gusta del arte del septeto coreano. Si eres de los que se perdieron estos momentos, aquí los compartiremos contigo.

Yuzuru bailando al ritmo de BTS en el World Team Trophy

En abril de este año, Yuzuru Hanyu causó furor al ser captado realizando los pasos de Jungkook en “DNA” mientras escuchaba música por audífonos durante el calentamiento del 2021 ISU World Team Trophy.

En dicha competencia, además, se le pudo ver bailando “Dynamite”.

Hanyu y “Dynamite”

La pasión de Hanyu por el single en inglés del septeto del K-pop no solo quedó en evidencia en el 2021 ISU. En una entrevista por esas fechas el atleta habló sobre esta canción, que escribió un capítulo aparte en la música desde su lanzamiento en agosto, y sus deseos de poder replicarla en sus rutinas.

“Cuando vi ‘Dynamite’ en la TV, pensé que podía aprender de sus posturas y cómo hacen que parezca sin esfuerzo, especialmente para mi programa corto, así que empecé a escucharla para adquirir todos los movimientos”, afirmó en aquel entonces.

BTS en escena de Dynamite y Yuzuru Hanyu en el 2021 ISU World Team Trophy. Foto: composición LR / HYBE / Sponichi Annex

Yuzuru habla sobre BTS en Dream on ice 2021

Las palabras de Hanyu en el recién liberado tráiler del documental Dream on ice 2021 son la más reciente prueba de su admiración por el grupo ganador de dos premios MIAW. A continuación, lo declaración del astro del patinaje: “Últimamente me gusta mucho BTS , y he estado pensando mucho en que, si incorporara los movimientos de BTS en el patinaje artístico, ¿cómo podría hacerlo?”.