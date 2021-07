BTS: por qué La Mega de Colombia es acusado de xenofobia por ARMY

Han transcurrido casi cinco días y ARMY continúa pidiendo disculpas a la radioemisora La Mega de Colombia, luego de que un grupo de locutores lanzara comentarios xenófobos contra BTS.

¿Qué pasó entre La Mega y ARMY?

El 9 de julio, Alejandro Villalobos y sus compañeros del programa El mañanero en la radio colombiana tuvieron palabras fuera de lugar para referirse al grupo K-pop.

No solo hicieron apología a estereotipos de personas asiáticas, sino que también difamaron a RM, Jin, Jimin, Suga, J.Hope, V y Jungkook, alegando que todo lo que han logrado se lo deben a un presunto apoyo “monetario” que desembolsan.

¿Locutor de La Mega se disculpó?

Lejos de aceptar su error, Alejandro Villalobos volvió a caer en comentarios fuera de lugar con su tuit.

“No me gusta BTS, es un producto de mercadeo y ya (...) Tampoco tengo la edad para que me guste”, escribió desde su cuenta oficial en Twitter.

Como era de esperarse, los ARMY no tardaron en responderle, exigiendo nuevamente sus disculpas por .

Alejandro Villalobos y su tuit contra BTS. Foto: captura Twitter

Acciones de ARMY

No solo ARMY, sino conocidos youtubers, como Liry Onni se sumaron a la cadena de petición de disculpas a Bangtan.

Youtuber Liry Onni sobre los comentarios xenofóbicos de La Mega. Foto: captura Twitter

Los fans exigen a los representantes de La Mega de Colombia disculparse por los comentarios xenófobos de sus locutores, pero hasta el momento no se han pronunciado.

Comentarios de ARMY pidiendo a La Mega de Colombia disculparse con BTS. Foto: captura Twitter

Asimismo, ARMY Colombia emitió un extenso comunicado aclarando que su reclamo no solo se centra en el tono despectivo que usó Alejandro Villalobos, sino que también es por haber desprestigiado sin conocimiento previo la carrera de ocho años que tiene BTS.

Comunicado de ARMY sobre los comentarios xenófobos de La Mega de Colombia. Foto: captura Twitter

Ajeno a la polémica, pero usando su voz como comunicador, el periodista colombiano Félix de Bedout escribió un tuit donde habla sobre el racismo y fue apoyado por los fans de BTS .

“Esa peligrosa falacia de que ‘toda opinión es respetable’; el racismo no es respetable, la xenofobia no es respetable, la misoginia no es respetable. No, no toda opinión es respetable, ni merece ser difundida”.