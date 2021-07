Youngjae de GOT7: “Realmente extraño trabajar como parte de un grupo”

Youngjae ha confesado extrañar sus días en GOT7, en la reciente entrevista que brindó a L’Officiel Hommes de Tailandia.

El famoso coreano colaboró para la edición agosto - 2021 de la revista como parte de las promociones de su carrera en solitario, la cual despegó tras haber dejado JYP Entertainment a principios de este año.

Además de posar para el lente del medio haciendo gala de su carisma, el ídolo del K-pop concretó una entrevista con Pacharee Klinchoo, donde habló de su actual faceta individual y manifestó sus sentimientos sobre sus compañeros de grupo aprovechando una pregunta planteada por el moderador.

Youngjae es el vocalista principal de GOT7. Foto: L’Officiel Hommes

Sobre su trabajo como actor

Choi Young Jae (nombre real) recientemente protagonizó el sitcom coreano de Netflix ¡Tierra, trágame! o So not worth it!, producción que se convirtió en su primera colaboración con la plataforma internacional de streaming.

El representado de Sublime Artists fue consultado sobre dicha experiencia por L’Officiel Hommes y esto fue lo que respondió: “Tuve una muy buena oportunidad. Significa mucho para mí. Porque esta es la primera comedia de situación (sitcom) en Corea que Netflix también ha creado. Estoy muy feliz de tener nuevos desafíos y experiencias, y si hay posibilidad de volver definitivamente me gustaría trabajar de nuevo con Netflix”.

Choi Youngjae también es compositor, bailarín y actor. Foto: L’Officiel Hommes

Sobre GOT7

Después de abordar cuestiones de su carrera actoral, la revista preguntó al también compositor si extrañaba los días en que GOT7 estaba activo como septeto y, si este era el caso, cómo afrontaba aquel sentimiento.

Al respecto, el ídolo también llamado Ars confesó: “Realmente extraño trabajar como parte de un grupo. Siempre que extraño a los demás, suelo ver videos antiguos de nosotros promocionando juntos. Definitivamente creo que brillamos mejor y nos vemos más geniales cuando los siete estamos juntos”.

Proyectos futuros de Youngjae

Choi también brindó pormenores sobre el álbum en solitario que lanzará este 2021 y otros proyectos futuros. Además, dejó un mensaje especial para Thai AhGaSe.

Estas y más declaraciones del ídolo puedes encontrarlo en el adelanto brindado por L’Officiel Hommes en su página web: https://n9.cl/nfopu.