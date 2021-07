RM de BTS cuenta cómo escribió “0x1=LOVESONG” de TXT

TXT sigue disfrutando el éxito de su canción “0x1=LOVESONG”, tema con el que exploraron el estilo pop rock. ¿Cómo surgieron las letras de este track? RM de BTS, uno de los compositores, compartió su experiencia el 13 de julio en una transmisión por VLive.

El líder de BTS fue invitado para ayudar en la escritura del tema, pues Bang PD (Bang Si Hyuk) se encontraba en un bloqueo creativo.

“Bang PD me manda un mensaje y me dice que la canción de TXT se había retrasado tres semanas. Todavía no había colaborado con TXT así que decidí ayudar, escuché (el demo) y era una canción muy buena. Trabajé tan duro en eso como si fuera mi propia canción”, contó Namjoon.

El artista tarareó algunas partes de “0x1=LOVESONG” y recordó fragmentos de la guía.

RM añadió que se preparó investigando el universo de Tomorrow X Together para inspirarse y crear una canción que encaje en la identidad de la boyband.

“Para escribir las letras tenía que entender su universo (U+). Aunque he visto sus MV, no lo conocía en detalle. Tiene varios capítulos, como Dream chapter, Chaos chapter, así que revisé todo ello y era tan difícil, creo que más complicado que nuestro Bangtan Universe”.

Según el repaso que hizo Namjoon, él escribió las líneas “Full of problems, lovesick” y la mayor parte del coro. “Tan pronto como se lanzó la canción, nuestros miembros (BTS) dijeron que les gustó, así que me sentí feliz”.

RM en transmisión de VLive. Foto: captura

A finales de mayo, los chicos de TXT mencionaron la valiosa contribución de RM en su conferencia de prensa y su admiración hacia el rapero.

“Cuando escuché que RM había participado en las letras, corrí hacia él en la oficina y le agradecí de corazón”, recordó Huening Kai.