BTS en Global Citizen Live 2021: fecha, horarios y dónde ver la transmisión

El festival anual de caridad Global Citizen Live confirma la presencia de BTS en su lineup del 2021. La boyband se une a importantes actos como Coldplay, Ed Sheeran, Billie Eilish y más en una transmisión de 24 horas de duración.

Este evento es parte de la de la campaña 2021 de Global Citizen ’Recovery plan’ con cinco objetivos principales: terminar con la COVID-19, acabar con la crisis alimentaria, retomar la educación para todos, proteger al planeta y avanzar en igualdad.

Campaña "Plan de recuperación para el mundo" impulsada por Global Citizen para el 2021. Foto: Global Citizen

¿Cuándo será el Global Citizen Live 2021?

ARMY puede marcar sus calendarios para el festival de Global Citizen 2021 que tendrá lugar el sábado 25 de setiembre.

Las performances de artistas y discursos de líderes mundiales serán filmados en ciudades como Lagos, Londres, Los Ángeles, Nueva York, Rio de Janeiro, Seúl y Sídney.

Los eventos en vivo serán en Central Park (Nueva York), Champ de Mars en París. En las próximas se confirmará más detalles sobre otras locaciones de acuerdo a la situación de la pandemia.

Anuncio de Global Citizen. Foto: captura Twitter

Horarios del Global Citizen Live 2021

La transmisión tendrá lugar por 24 horas. El orden de aparición de cada artista y la programación completa será compartida próximamente.

Line up: ¿qué artistas estarán en el Global Citizen Live 2021?

Esta es la lista de actos musicales confirmados para el evento (en orden alfabético): Adam Lambert, Alessia Cara, Andrea Bocelli, Angélique Kidjo, Billie Eilish, BTS, Burna Boy, Camila Cabello, Christine and the Queens, Coldplay, Davido, Demi Lovato, DJ Snake, Doja Cat, Duran Duran, Ed Sheeran, Femi Kuti, Green Day, H.E.R., Hugh Jackman & Deborra-lee Furness, Keith Urban, Lang Lang, Lizzo, Lorde, Metallica, Rag’n’Bone Man, Ricky Martin, Shawn Mendes, The Lumineers, The Weeknd, Tiwa Savage, Usher y más.

Shawn Mendes y Camila Cabello estarán en Global Citizen Live. Foto: AFP

BTS en el Global Citizen Live 2021

Los organizadores del festival presentaron así a los intérpretes de “Permission to dance”: “Honestamente tampoco podemos creer que estemos diciendo esto pero BTS se une a nosotros en Global Citizen Live. El evento de 24 horas, en seis continentes, será algo nunca antes visto”.

¿Dónde ver el Global Citizen Live 2021?

Al igual que eventos anteriores, el festival tendrá transmisión gratuita y global por canales de televisión y sitios de live stream de fácil acceso.

ARMY y fans de los artistas invitados podrán conectarse vía ABC, BBC, FX, iHeart Radio, Hulu, YouTube, Twitter y más.