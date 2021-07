Girls Planet 999: hermana de Huening Kai de TXT brilló junto a sus compañeras en “O.O.O”

Luego de que el 2 de julio se confirmara la participación de Bahiye, hermana de Huening Kai en el próximo programa de supervivencia, Girls Planet 999 de Mnet, ahora la joven trainee K-pop se lució junto a sus compañeras en el MV “O.O.O (Over, over and over)”.

El 12 de julio se lanzó un videoclip presentando a todas las integrantes del reality de talentos que estrenará próximamente, y la hermana del idol de TXT fue quien más llamó la atención.

Bahiye acaparó la atención de los MOA y público en general, pese a que no fue la imagen principal.

La trainee K-pop apareció realizando parte de la coreografía.

Y mientras las otras concursante optaron por realizar aegyo, la hermana de Huening Kai de TXT solo sonrió frente a la cámara.

Pese a no estar al centro de la pantalla Huening Bahiye acaparaba la atención del público.

Este es el MV “O.O.O” en YouTube. El compositor del tema fue Ho Hyun Jeong, conocido por haber trabajado en canciones para EXO, Apink, SHINee, Red Velvet, ONF, Baek A Yeon, entre otros.

Mientras que la coreografía fue creada por Baek Gu Young y Jang Joo Hee.

Sobre Girls Planet 999

Luego del lanzamiento del primer videoclip, el programa irá revelando fotografías individuales de las participantes que será 999.

¿Cuándo se estrena Girls Planet 999?

El programa Girls Planet 999 tiene como fecha fijada de estreno el 6 de agosto.

¿A qué hora se estrena Girls Planet 999?

Asimismo, la hora de inicio del programa será las 6.00 p. m. (KST) y cada nuevo episodio será lanzado todos los viernes.