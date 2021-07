D.O de EXO: fecha de lanzamiento y calendario del álbum 공감 (Empathy)

D.O de EXO regresará a la escena musical con un material que se convertirá en el primer mini álbum en sus casi 10 años de carrera.

El proceso de producción de este trabajo fue confirmado sin mayores detalles el 25 de junio hasta que días después se anunció la fecha de lanzamiento. Ahora, el 12 de julio KST se ha revelado no solo que su título es 공감 (traducido como empathy o empatía), sino también su calendario promocional.

Si eres EXO-L continúa leyendo para conocer estos datos primordiales sobre el trabajo de Do Kyungsoo.

Do Kyung-soo, conocido artísticamente como D.O., es un cantante y actor surcoreano. El es miembro del grupo masculino EXO formado por S.M. Entertainment.

Calendario de 공감 de D.O

El calendario de 공감 de D.O incluye la publicación de detalles previos y los lanzamientos completos oficiales (álbum y MV).

Puedes revisar aquí cuándo llegan estos materiales. Cabe mencionar que estos serán publicados al inicio de cada día según horario KST.

15 de julio : mood sampler versión 1

: mood sampler versión 1 16 de julio : imágenes conceptuales 1

: imágenes conceptuales 1 19 de julio : imágenes conceptuales 2

: imágenes conceptuales 2 20 de julio : mood sampler versión 2

: mood sampler versión 2 21 de julio : imágenes conceptuales 3

: imágenes conceptuales 3 22 de julio : mood sampler versión 3 más imágenes conceptuales 4

: mood sampler versión 3 más imágenes conceptuales 4 23 de julio : MV teaser y highlight medley

: MV teaser y highlight medley 26 de julio: álbum completo y MV oficial

Calendario del mini álbum de D.O. Foto: SM

Setlist de 공감 de D.O

La relación de canciones de 공감 se mantiene en total reserva y se desconoce cuándo será publicada. Por otro lado, medios como Spotify News aseguran que los fans pueden esperar de este álbum “canciones que se sienten tan dulces como la miel”.

D.O solista

공감 será el primer mini álbum del ídolo del K-pop, pero no su aventura en solitario inicial. Anteriormente, el destacado vocalista de EXO ha lanzado singles digitales como “That’s okay” y “Tell me (what is love)” para SM Station.

También ha colaborado para bandas sonoras de las películas The older brother y Cart, donde además trabajó como actor.